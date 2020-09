21.09.2020

Preis für den Wasser-Sport-Verein?

Die Friedberger sind für die Auszeichnung in einem bundesweiten Wettbewerbes nominiert

Der Wasser-Sport-Verein (WSV) Friedberg ist im Rennen um den mit 10000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2020. Bis 27. Oktober kann unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für den WSV Friedberg abgestimmt werden. Für den Preis vorgeschlagen wurde der WSV Friedberg von „Das grüne Band“. Im September 2019 hatte der WSV Friedberg den Förderpreis gewonnen.

Der WSV Friedberg engagiert sich vor allem in der Jugend- und Nachwuchsarbeit im Wasserski- und Wakeboard-Sport. Ziel ist die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Sportarten. Da der Sport aufwendig zu betreiben ist, unterstützt der WSV Friedberg die Kinder und Jugendlichen mit zahlreichen kostenlos zur Verfügung gestellten Leihsportgeräten für alle Disziplinen.

Die ersten 50 unter den Nominierten für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises gewinnen die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin. Der Einsatz für die Jugendarbeit im Wasserskisport erfährt durch die Nominierung hochrangige Anerkennung. Für den Dachpreis Deutscher Engagementpreis können ausschließlich die Preisträger anderer Preise, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden.

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors sowie von Experten und Wissenschaftlern. Förderer des Preises sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

