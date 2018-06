vor 28 Min.

Preiswürdiges Klavierspiel

Alle zwei Jahre findet in der Eifel der internationale Bitburger Klavierwettbewerb statt. Er zählt zu den führenden Klavierwettbewerben für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Eine international besetzte Fachjury bewertet die Vorträge nach dem 25-Punkte-System.

Dieses Jahr lag die Messlatte so hoch, dass bei den Altersstufen eins bis drei ein erster Preis nicht vergeben wurde. In der Altersstufe sechs (14- bis 16-Jährige) hingegen hatte es die Jury nicht leicht, einen „Besten“ zu wählen. Denn hier war das Niveau erstaunlich hoch, das höchste seit vielen Jahren. Deshalb teilte die Jury hier den ersten Preis auf vier Bewerber und Bewerberinnen auf. Eine der so Ausgezeichneten ist die Friedberger Pianistin Monika Eberl, die den 1. Preis für ihre Musikalität, Virtuosität und Bühnenpräsenz erhielt. Besonders mit ihrer Interpretation von Franz Liszt begeisterte sie sowohl die Jury als auch das Publikum. Ihre musikalische Ausbildung erhält Monika Eberl seit sieben Jahren von ihrer Mutter, die als Dozentin an der Universität Augsburg unterrichtet. (FA)

