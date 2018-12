04.12.2018

Premiere beim Adventsmarkt in Hörmannsberg

Weihnachtsstimmung auf dem neuen Dorfplatz. Fortsetzung in Abstimmung mit Ried geplant

Von Christine Hornischer

„Mit so viel Resonanz hätte ich nie im Leben gerechnet“, sagt Hubert Steinhart, zweiter Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Hörmannsberg. Zusammen mit der Dorfjugend, dem Obst- und Gartenbauverein und dem Schützenverein hatten die vier Hörmannsberger Vereine zum ersten Mal zum Hörmannsberger Advent auf den neuen Dorfplatz geladen.

Rund 150 Gäste aus nah und fern waren der Einladung gefolgt. Der Dorfplatz erstrahlte im weihnachtlichen Glanz der Lichter. Die „Neugestaltung der Ortsmitte“ war erst im April dieses Jahres beendet worden und so war der kleine Weihnachtsmarkt nach dem Fest der Einweihung die erste größere Veranstaltung auf dem Platz. Die Atmosphäre hätte nicht „stader“ und friedlicher sein können. „Ach wie schön, so wie Weihnachten gehört“, schwärmte eine junge Mutter, die mit ihren beiden kleinen Kindern an der Hand den Adventsmarkt besuchte. Kerzenschein, Bratwürste, selbst gemachter Glühwein, Punsch, Stollen und Lebkuchen sorgten für Gerüche, die das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. „Wir mussten sogar noch Würstle dazukaufen“, sagt Hubert Steinhart und lacht. „Gut, dass die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet hatten.“ Musikalisch umrahmt wurde diese besondere Adventsfeier von Klängen der Rostigen Kehlen und Martin Birkmair mit den Hörmannsberger Musikkindern. Natürlich fehlte auch der Nikolaus mit seinem weißen Bart und langem Mantel nicht. „Wir wollten keine Kommerzfigur“, verrät Hubert Steinhart. Dass die Vereine aber solch einen Erfolg erzielen, hat alle überrascht. „Dieser Advent wird sich nun verankern“, verrät der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr. Allerdings werde immer darauf geachtet, ob in Ried der traditionelle Weihnachtsmarkt stattfindet oder nicht. Die Vereine könnten sich einen turnusmäßigen Wechsel vorstellen, um sich nicht „in die Quere“ zu kommen.

