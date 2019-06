vor 2 Min.

Premiere in Friedberg: Ballerinas bringen drei Gaben

Edina Menacher erteilt seit 25 Jahren Ballett- und Tanzunterricht an der Volkshoch.schule Aichach-Friedberg. Zum Jubiläum hat sie sich eine ganz besondere Geschichte ausgedacht

Von Heike Scherer

Ihre schwer erkrankte Mutter können die drei Schwestern Johanna, Luisa und Valerie nur heilen, indem sie im Reich der Feen drei Gaben für sie holen: eine Blume, einen Krug Wasser aus dem Fluss der Unterwelt und einen Stern. Die abenteuerliche Reise ins Feenreich und ob die Mutter schließlich wieder gesund werden kann, stellten die Ballett- und Jazzdance-Schüler mit ihren Tänzen spannend und bezaubernd in Szene. Ihre Lehrerin Edina Menacher verkörperte bei der Aufführung die schwer erkrankte Mutter.

Die Leiterin der Volkshochschule Aichach-Friedberg Susanne Gribl freute sich über die vielen Zuschauer in der Max-Kreitmayr-Halle. „Seit 25 Jahren erteilt Edina Menacher Ballett- und Tanzunterricht und hat inzwischen 1050 Kurse abgehalten“, verriet sie dem Publikum. Im September 1994 hatte sie ihre immer noch beliebten Unterrichtsstunden erstmals angeboten, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen: eine Schülerin ist schon von Anfang an mit von der Partie. Gribl überreichte der engagierten Lehrerin für ihre langjährige Tätigkeit einen Blumenstrauß, eine Dankesurkunde und eine silberne Ehrennadel.

Die diesjährige Geschichte ist in keinem Märchenbuch zu finden, obwohl es sich um ein wunderschönes Märchen handelt. Edina Menacher ließ sich das Geschehen und die passenden Choreografien für die verschiedenen Klassen nämlich selbst einfallen. „Die Idee kam mir eines Nachts am Ende des vergangenen Jahres“, verriet sie. Seit Januar probte sie mit den Klassen in Aichach, Friedberg, Kissing und Ried. Der langanhaltende Applaus nach der 90-minütigen Aufführung zeigte, dass ihr eine interessante Geschichte mit faszinierenden Tänzen zu moderner und auch klassischer Musik gelungen war.

Nur drei ganz besondere Dinge können die Mutter retten

Als die schwer erkrankte Mutter im Rollstuhl sitzt und Krankenschwestern sie mit schmerzhaften Spritzen behandeln, erscheint die gute Fee, getanzt von Hannah Stockhammer, und zeigt den Kindern die Lösung: nur drei Gaben können die Mutter wieder gesund machen. Diese müssen die drei Schwestern, die Johanna Dreyer, Luisa Gaube und Valerie Mentzel darstellten, für sie holen.

Im Reich der Feen traf Johanna auf Marienkäfer, Bienen und zwei Arten an Schmetterlingen. Diese Tänze zeigten die jüngsten Schülerinnen voller Freude. Ihr gelang es, von der Blumenfee eine Rose zu erhalten. Zur Musik „Skyfall“ tanzten schwarz gekleidete Gestalten in der Unterwelt. Die zweite Tochter Valerie musste vorbei an vielen hellgrünen Fröschen, fleißigen Ameisen, Fledermäusen und Ratten ins Reich der lebenden Toten, um dort einen Krug Wasser zu holen. Die jüngste Tochter Luisa folgte den tanzenden Glühwürmchen und weißen Katzen - auch ein schwarzer frecher Kater war darunter – zu den Wolken. Zur Musik „La Luna“ tanzten die Sterne, die Lichterketten um ihre Kostüme gelegt hatten. Die Sternenkönigin überreichte die dritte und letzte Gabe, einen Stern.

Die drei Schwestern und die gute Fee zeigten dem Publikum vor der Rückkehr zur Mutter, wie graziös und leichtfüßig auf Spitzenschuhen getanzt werden kann. Mutter Edina Menacher war gerettet und konnte aus dem Rollstuhl aufstehen und wieder laufen.

Für den gelungenen Abend dankte sie nicht nur ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann sondern auch Lasse Menzel, der für die Bühnentechnik zuständig war.

