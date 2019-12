vor 19 Min.

Premiere in Hofhegnenberg: Irrungen und Wirrungen im Champus-Express

Das neue Stück der Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg handelt von einer „Störung im Betriebsablauf“ und ist im Saalbau Eder zu sehen.

Die Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg präsentiert traditionell zur Weihnachtszeit ihr neues Stück. So findet in diesem Jahr am Donnerstag, 26. Dezember, um 19.30 Uhr die Premiere von der „Störung im Betriebsablauf“ statt. Es ist eine der wenigen Veranstaltungen, für die der Saalbau Eder in Hofhegnenberg geöffnet wird.

Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön – so heißt es im Lied. Doch bei der Fahrt mit dem Champus-Express, um die sich beim neuen Stück der Hofhegnenberger Laiendarsteller alles dreht, gibt es so einige besondere Erlebnisse. Denn der Champus-Express ist eine privatisierte Zuglinie für gut situierte Gäste mit exklusivem Champus-Angebot. Das zieht auch ein Ganoven-Duo an, welches das Zug-Bistro überfällt.

Vorverkauf für die Karten läuft bereits

Allerdings machen die Tücken einer Bahn-Privatisierung selbst vor den beiden Räubern nicht halt. Eine „Störung im Betriebsablauf“ verhindert nämlich das eigentlich geplante Verschwinden an einem Zwischenhalt. Und so wird die Fahrt bis zur Endstation wahrlich zum Spießroutenlauf. Die Theatergruppe verspricht: „Nach dieser Fahrt werden die Zuschauer „ihre Bahn“ wieder richtig zu schätzen wissen – garantiert!“

Die Regisseurinnen Sylvia Kreuzer und Elfriede Zettler hoffen mit ihren Theaterspielern auf zahlreiche Zuschauer. Reservierungen nimmt Familie Steinbrecher täglich von 18 bis 20 Uhr unter Tel.: 08202/544 entgegen. Die Organisatoren empfehlen, rechtzeitig zu reservieren, da die Aufführungen schnell ausverkauft sind. Im Saalbau des Gasthofs Eder ist fürs leibliche Wohl bestens gesorgt.

Aufführungen Donnerstag, 26. Dezember, 19.30 Uhr; Freitag, 27. Dezember, 19.30 Uhr; Samstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr; Freitag, 3. Januar, 19.30 Uhr; Samstag, 4. Januar, 19.30 Uhr. Die Aufführung am Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr ist bereits ausverkauft.



