07:54 Uhr

Profitänzer geben ihr Wissen weiter

Bei den Meringer Tanztagen unterrichten namhafte Ballettlehrer die jungen Schülerinnen.

Ballettlehrerin Giulia Rossi hat für ihre Schülerinnen in den Räumen des Tanzpunkts Mering, wo sie seit vier Jahren im Team von Anna Mayr unterrichtet, erstmals die „Meringer Tanztage“ organisiert.

Bei diesem Workshop unterrichteten Lehrer, die als Profitänzer und Dozenten frischen Wind von „außerhalb“ mitbrachten – alle mit klangvollen Namen. Gabriella Giraldi, die als klassische Balletttänzerin an der Mailänder Scala studierte und sich international als Tänzerin und Choreografin großes Ansehen erwarb, unterrichtete die Jüngsten ab etwa zehn Jahren. Während des Kurses sagte sie: „Bei mir sind ganz unterschiedliche Kinder in der Gruppe, jede kommt mit einem anderen Hintergrund, den sie bisher beim Tanzen erworben hat. Es ist spannend, wie sie auf mich und meinen Unterricht reagieren und es freut mich, dass wir zusammen in der kurzen Zeit doch erstaunlich viel erarbeiten können. Ein besonderes Anliegen ist für mich, dass sie etwas für sich persönlich von meinem Unterricht mitnehmen können.“

Auch die Profitänzer Minka-Marie Heiß, die bei Iwanson International Dozentin ist oder Riccardo de Nigris, der ebenfalls an der Mailänder Scala sein Tanzstudium absolvierte und im Moment unter anderem als festes Ensemblemitglied im Ballett Augsburg tanzt, gaben ihr Können und ihre Passion weiter.

Vom Tanzpunkt Mering ins Volkstheater Rostock

Die ehemalige Meringerin Natalie Shults, geborene Brockmann, die ihre ersten Tanzschritte im Meringer Tanzpunkt machte, an der Heinz-Bosl-Stiftung studierte und nun seit zehn Jahren als Trainingsleiterin am Volkstheater Rostock bekannt ist, genoss es, zu ihren Wurzeln zurückzukommen – und diesmal auf der anderen Seite zu stehen: „Es war schön, die Mädels so engagiert bei der Sache zu sehen. Es ist nicht leicht, Mädchen in diesem Alter zu begeistern – das ist der Verdienst der Ballettschule, die so eine Basis schafft: Die Schülerinnen stehen wirklich hinter dem, was sie machen.“ So wie die 14-jährige Ann-Christin, die seit zehn Jahren Ballett tanzt. Normalerweise tanzt sie schwerpunktmäßig nur klassisches Ballett, deshalb war der kombinierte Kurs mit Modern Dance bei Nathalie Shults für sie eine tolle Erfahrung: „Jeder Kursleiter hat seine eigene Art zu tanzen und dies weiterzugeben. Ich habe ganz neue, andere Elemente gelernt. Ich habe den Workshop deswegen mitgemacht, weil es eine Möglichkeit und Chance ist, sich zu verbessern.“

Themen Folgen