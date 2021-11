Mitreißender Bericht aus Ndanda an der Friedberger Mittelschule

Schwester Raphaela Händler kam aus Tansania zu Besuch nach Friedberg und erklärte den Einsatz der Gelder aus der seit 65 Jahren laufenden Spendenaktion.

Seit vier Jahren schon war ein Besuch von Schwester Raphaela Händler an der Mittelschule Friedberg geplant. Die Ansprechpartnerin der Schule für die „Afrikahilfe Ndanda“ wollte persönlich die Missionsarbeit in Tansania vorstellen. Jetzt sind die Pläne umgesetzt worden und Schwester Raphaela berichtete in Friedberg von ihrer Arbeit.

Friedberg: Ndanda-Projekt läuft bereits seit 1956

Das Ndanda-Projekt ist eine Spendenaktion der Friedberger Schule, die auf den früheren Friedberger Volksschulrektor Georg Henle zurückgeht. Bereits seit 1956 werden auf dem Spendenkonto Gelder gesammelt, die der Gemeinde Ndanda in Tansania und der dortigen Missionsstation zugutekommen. Das Projekt versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe und wird von Martha Reißner betreut.

Schwester Raphaela hob hervor, dass diese Spendengemeinschaft aus der Mittelschule Friedberg, ehemaligen Lehrern und Schülern, dem Karitativen Christkindlmarkt und vielen Privatpersonen über so lange Zeit in Deutschland einmalig sei. Den jüngeren Schülern in den Klassen fünf bis acht versuchte sie mit aller Deutlichkeit die Zusammenhänge von Klimaerwärmung, Wasserknappheit, Lebensmittelverteuerung und Epidemien zu erklären und vor allem, dass diese Faktoren das Leben und Arbeiten in Afrika noch mehr beeinträchtigen als bei uns hier in Europa. Manchen Schülerinnen und Schülern wurden diese Probleme, die inzwischen auch auf uns in Deutschland zukommen, erstmals richtig klar.

Von links: Ndanda-Betreuerin Martha Reißner, Schwester Raphaela Händler, Rektorin Carmen Audilet. Foto: Mittelschule Friedberg

Mit einer Geschichte aus dem Alltag der Kranken- und Missionsstation erklärte Schwester Raphaela das Prinzip der Selbsthilfe: Sie berichtete von einem Mann in Ndanda, der ab den Knien gelähmt war und betteln musste. Durch die Pflege der Krankenstation konnte er nach vielen Operationen mit Holzkrücken gehen und bekam ein Dreirad, das er mit den Händen antrieb.

Er erlernte den Beruf des Schuhmachers, musste sich aber seine Werkzeuge wieder erbetteln und erst dann konnte er Sandalen anfertigen und sie verkaufen. Schließlich kam er zu Schwester Raphaela und erzählte ihr voll Stolz und mit erhobenem Kopf: „Bislang ging ich in einen Laden und bettelte um eine Seife. Jetzt gehe ich in den Laden und kaufe mir eine Seife“. Zu diesem Selbstwertgefühl hätten ihm auch all die Spender und Unterstützer des Ndanda-Projekts verholfen, sagte Schwester Raphaela. Sie hatte ein Paar Sandalen mitgebracht, die der Mann angefertigt hatte.

Schwester Raphaela wirbt an Friedberger Mittelschule für gute Bildung

Zusammen mit Martha Reißner hofft Schwester Raphaela, dass die Hilfsaktion fortgeführt werden kann. Die Schwestern in Tansania hätten bislang immer verlässlich mit dem Geld aus Friedberg gerechnet. Seit 1956 sind insgesamt über 810.000 Euro eingegangen.

Die Spenden wurden in all den Jahren für die verschiedensten Projekte verwendet. In den 1950er Jahren stand die Versorgung von Leprakranken und die Linderung von Hungersnöten im Vordergrund, danach waren es die Bekämpfung von Malaria- und Masernepidemien, die Aids-Aufklärung und die Versorgung von Aids-Waisen. Außerdem wurde mit dem Geld viel gebaut: eine Grundschule, ein Gymnasium, ein Internat, ein Jugendzentrum und unzählige Brunnen. Schulbildung und Berufsausbildung waren ebenso ein wichtiges Einsatzfeld für die Spenden aus Friedberg. So wurde die Handwerker-Ausbildung im Mtwara-Camp unterstützt, die Schulbildung von Mädchen ausgebaut, eine Nähschule eingerichtet und ein Schulbus für die St.-Pio-Schule eingesetzt.

Man baute einfache Lehmhäuser mit festem Dach für Arme, eine Hühnerfarm und eine Kaninchenzucht, Solarenergie- und Biogasanlagen, unterrichtete die Bevölkerung im Anbau von Grundnahrungsmitteln mit Bewässerungsanlagen.

Für Schwester Raphaela steht neben all den bewältigten Problemen die Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. Sie ermahnte die Friedberger Schülerinnen und Schüler, sich eine gute Bildung zu verschaffen. (AZ)