Prozess: Meringerin attackiert Partner betrunken mit Messer

Plus Immer wenn Alkohol im Spiel war, wurde es bei dem Paar in Mering laut – bis es im Januar zu einem „Zwischenfall“ kam. Im Prozess wurde die Frau verurteilt.

Es kommt nicht häufig vor, dass Täter und Opfer sich vor Gericht wiedersehen, und beide erkennbar kein Interesse zeigen, dass ihr Fall dort überhaupt verhandelt wird. Aber ein Messerangriff, der das Opfer durch Stiche verletzt, ganz gleich wie schwer, ist ein Kapitaldelikt, das die Justiz zum Handeln zwingt. So wie nach der Tat vom Januar in Mering. Eine Frau hatte auf ihren Lebensgefährten eingestochen, als dieser nach einem Gespräch mit Nachbarn in die Wohnung zurückkehrte.

Angeklagte aus Mering: "Hassen uns manchmal ganz bös"

Gestern also wurde die Tat vor dem Amtsgericht verhandelt. Auf der Anklagebank wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt eine 62 Jahre alte Frau. Nur mehr bruchstückhaft vermag die Angeklagte (Verteidigerin: Juliane Kirchner) sich an das Tatgeschehen zu erinnern. Was an ihrem Alkoholproblem liegen dürfte. Der Prozess offenbart, dass sie schon als junge Frau dem Alkohol verfiel, dann mehr als 20 Jahre „trocken“ war, aber wieder heimlich zu trinken begann.

„Ich habe davon nichts mitbekommen“, versichert ihr Partner. Der 69-Jährige, zwar schon in Rente, ist an drei Wochentagen für ein Unternehmen mit dem Lkw unterwegs. So ist auch der „Filmriss“ zu erklären: „Wir lieben und wir hassen uns manchmal ganz bös“, beschreibt sie ihre zehnjährige Beziehung. Immer wenn Alkohol im Spiel sei, werde es lauter.

Paar aus Mering: Erst Weißwurstfrühstück, dann Messerattacke

Dabei hatte jener Januartag für das Paar gut begonnen. Nach dem Einkaufen gab es mittags ein Weißwurstfrühstück. „Wir haben a bissl gefeiert“, sagt der 69-Jährige. Mit Bier und Wodka. Die Frau wie der Mann waren zur Tatzeit betrunken – laut Polizei mit rund 1,4 Promille.

Mag sein, dass der Angegriffene, ein im Prozess souverän auftretender Bayer, daher den Ernst der Lage nicht erkannt hat: Der 69-Jährige hatte sich aufs Bett gelegt, war eingeschlafen, nachdem er sich das Messer selbst aus dem Bauch gezogen hatte: „Es war ja nicht tief.“

Prozess: Meringerin muss trotz Haftstrafe nicht ins Gefängnis

Immerhin mussten die Wunden im Friedberger Krankenhaus genäht werden. Das blutverschmierte Messer hatte neben ihm auf dem Bett gelegen, als Polizisten ihn durch Klingeln und Klopfen an der Tür weckten. Die Täterin war barfuß aus der Wohnung geflüchtet und wurde noch am Abend festgenommen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Thomas Fröhlich hat die Frau zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Sie kommt in dieser Zeit auf Empfehlung des Gutachters Johannes Wittmann in eine Suchtklinik.