vor 47 Min.

Punktgleich geht’s in die Sommerpause

Bei den Tischkeglern gibt es ein spannendes Finale zwischen Bayernkeglern und Wanderfreunden. Wie es weitergeht

Von Reiner Beistle

Die Vorrunde der laufenden Tischkegelsaison in Mering ist schon wieder vorbei. Seit Anfang März wurde an sechs Spieltagen zwischen den vier Teams der Frühjahresmeister ausgespielt.

Wie schon in den letzten Jahren gab es sowohl an der Tabellenspitze wie am Tabellenende heiße Duelle. Der Zweikampf zwischen den Bayernkeglern und den Wanderfreunden I ist längst schon ein Klassiker. In diesen Duellen bleiben immer wieder die Heimteams erfolgreich, so auch heuer. Somit liegen beide Mannschaften mit je 8:4 Punkten an der Tabellenspitze, nur aufgrund der besseren Holzzahl belegen die „Merchinger“ um Xaver Zitzelsberger im Moment Platz eins. Auch auf den hinteren Plätzen herrscht Punktgleichheit. Wanderfreunde II und Alt Mering erreichten beide 4:8 Punkte. Kurz vor Ostern forderte Alt Mering den Bayernkeglern alles ab. Es sah lange Zeit nicht nach einem Erfolg des Favoriten aus, bis es dann letztlich doch zu einem 1030:998-Erfolg des Gastes reichte. Gleichzeitig hielten die Wanderfreunde I ihre Reserve mit 1081:1042 Holz in Schach. Hier glänzte der Youngster Carsten Bistritzky mit 204 Holz, seinem bislang besten Einzelergebnis in seiner noch jungen Tischkegelkarriere.

Zum spannenden Finale trafen sich dann am vergangenen Freitag in Merchings Sportheim die beiden führenden Teams, Bayernkegler und Wanderfreunde I. Gleich zu Beginn setzten die Bayernkegler mit Silvia Weigl (204 Holz) wieder mal ein deutliches Ausrufezeichen und stellten somit schon mal die Weichen auf Sieg. Die Gäste kämpften wacker. Werner Köhler wuchs über sich hinaus und erzielte mit 193 Holz ein Traumresultat. Es sollte aber am Ende doch nicht reichen. Ernst Zitzelsberger (192 Holz), Alexander Weigl (202 Holz), Edith Stutzkowski (182 Holz), Robert Zitzelsberger (186 Holz) und Xaver Zitzelsberger mit 198 Holz ergaben am Ende 1164 Holz zum Sieg gegenüber 1070 Holz der Wanderfreunde.

Im Vergleich der Kellerkinder – Wanderfreunde II gegen Alt Mering – siegte das Heimteam mit 1091:1032 Holz. Die besten Kegler stellte der Sieger: Werner Christian und Erich Hampel mit je 187 Holz, gefolgt von Franz Dosch, der langsam wieder zu seiner alten Form zurückfindet, mit 184 Holz. Bei den Gästen überzeugte wieder einmal Bob Nekola mit 179 Holz.

Der Fokus liegt nun auf der Vorbereitung für den Saisonhöhepunkt Ende Mai in der Mehrzweckhalle. Am Freitag, 31. Mai, und am Samstag, 1. Juni, richten die Bayernkegler die 47. Marktmeisterschaften aus. Auch heuer wieder mit Hobbykeglern aus nah und fern. An diesen beiden Tagen werden sicher wieder über 100 Teilnehmer um die begehrten Pokale kämpfen. Dieses Turnier steht wie jedes Jahr unter der Schirmherrschaft von Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, der am Freitag gegen 13 Uhr die Wettkämpfe mit seinen ersten Schüben eröffnen wird. Alle Freunde des Tischkegelsportes sind an diesen Tagen eingeladen, in der Mehrzweckhalle vorbeizuschauen.

