vor 51 Min.

Putter, Eisen, Grüns – und 16 Schüler

An der Mittelschule Merching gibt es ein besonderes Sportangebot: Golfen. Wie es dazu kam, warum es den Kindern sichtlich gut tut und was ihnen besonders daran gefällt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Der Golfcart ist der Renner. Aufgeregt umringen 16 Schüler der Mittelschule Merching ihren Golflehrer Jan Keppeler in Tegernbach. Am liebsten würden sich alle sofort auf das Gefährt schwingen – aber nur zwei können mitfahren.

Doch zuerst gibt es eine Runde Theorie: Schließlich ist das ein wichtiger Bestandteil für das Golfspielen „fairway, green, und rough green, par oder Handicap – denn ohne Grundregeln geht es gar nicht: Selbst wenn man nur im Übungsbereich ohne Platzreife beginnt. Schließlich geht es auch um die Sicherheit der Kinder. Niemand soll versehentlich jemand anderen mit einem Schläger treffen – und Golfbälle bekommt man besser auch nicht an den Kopf: „Ein Golfball kann bis zu 300 Stundenkilometer beim Abschlag erreichen“, sagt Jan Keppeler. Seit März trainiert er die Gruppe der Mittelschule Merching während der Schulzeit einmal pro Woche. Er hat den Kindern neben theoretischen Grundlagen die Technik, darunter Griffhaltung, und diverse Schlagtechniken beigebracht – heute sollen sie zuerst den Abschlag üben, anschließend ist ein kleiner Übungsparcours geplant, der ohne Platzreife möglich ist. Schließlich fährt Sportlehrerin Gabi Schrettle mit zwei Kindern los. Die 14 anderen Kinder stürmen begleitet von Jan Keppeler mit Putter und Eisen ausgestattet hinterher. Er versteht es, die Kinder fast unmerklich zwar etwas zu bremsen, aber nicht ihre Freude an der Sache. „Das ist schließlich das wichtigste“, meint er freundlich. Ihn fasziniert beim Golf bis heute die Tatsache, dass durch die Handicaps wirklich jeder mit jedem spielen kann. „Man kann gar nicht früh genug damit anfangen“, meint er: Der Jüngste, der in Tegernbach die Platzreife hat, ist zarte fünf Jahre und mittlerweile sei diese Sportart auch für jeden erschwinglich.

Das ist gut so, denn Golfen fördert Konzentration, Geschicklichkeit und Genauigkeit, ist er überzeugt – genau das zeigt sich bei den lebhaften Kindern deutlich: Erstaunlich diszipliniert beginnen sie ganz geordnet ihre Abschläge zu üben. Keiner macht auch nur den Ansatz aus der Reihe zu tanzen. Alle sind voll dabei und der grüne Abschlagsplatz ist bald mit gelben Bällen übersät.

Sportlehrerin Gabi Schrettle freut sich über die Begeisterung. Sie hat die Sportart kennen- und lieben gelernt, als sie in England lebte. Dort spielte quasi jeder Golf – elitär war die Sportart kein bisschen. Aber auf die Kleidung wurde mehr geachtet als hier: Poloshirt mit Kragen etwa war ein absolutes Muss. Als sie von einer befreundeten Kollegin erfuhr, dass der Golfverband für die Schüler die Stunden sponsort, bewarb sie sich sofort – und bekam die Zusage für ihre Schüler. Leider nicht für alle – angemeldet hatten sich deutlich mehr: 25 Schüler. Die schnellsten bekamen den Platz, wer Glück hatte, rückte in der Warteliste nach.

Einen Schülerkurs hat sie sogar bis zur Platzreife begleiten können, doch in diesem Jahr wird die Zeit nicht ausreichen, bedauert sie. „Dafür sind in diesem Kurs einige Talente“, meint sie anerkennend. Sie freut sich sehr, dass die Schüler mit so großem Eifer dabei sind. Und als der Abschlag bei einigen richtig gut klappt, ist sie richtig stolz auf die Kinder: „Es tut ihnen so gut, hier ein Erfolgserlebnis zu haben.“

Auch Jan Keppeler ist zufrieden: Als nächste Übung dürfen die Schüler schon auf den Übungsplatz, der Kurzplatz genannt wird, und in Kleingruppen ganz alleine Bälle einlochen – maximal sieben Schläge dürfen sie beginnend von einem Abschlag brauchen. Urplötzlich brüllt Jan Keppeler: „Fore!“ Blitzschnell ducken sich die Schüler und halten schützend die Hände über den Kopf. „Sehr gut!“, lobt er.

„Das ist eine der ersten Lektionen – es bedeutet so viel wie Achtung – als Warnung für alle, falls jemandem ein Ball auskommt“, erklärt Gabi Schrettle. Dann fährt der Golflehrer wieder mit dem Cart zwischen den Kleingruppen hin und her, um zu korrigieren, einzuspringen, falls etwas schiefgeht – oder auch zu loben. So wie zu Martin, Christabel – die einen der begehrten rosa Bälle ergattert hat – und Mohammad. Alle drei sind mit Feuereifer dabei – zwei von ihnen überlegen sogar ernsthaft weiterzumachen, so gut gefällt es ihnen. „Ich habe für mich beim Training schon bald einen kleinen Erfolg gesehen“, erzählt Christabel.

Martin glaubt sogar, für sich seinen Sport gefunden zu haben und Mohammad, der eigentlich leidenschaftlicher Fußballer ist, meint: „Wenn ich mich konzentriere klappt es – das ist toll!“

