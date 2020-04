Quarantäne wie bei Corona: So lief der Kampf gegen die Pest

Plus Schon im 17. Jahrhundert wollte Kurfürst Maximilian I. die Ausbreitung der Pest verhindern. Viele der Maßnahmen erinnern an die Corona-Vorkehrungen.

Es muss ein grauenhafter Anblick gewesen sein, als die ausgemergelten Überlebenden nach fast drei Jahren der Flucht wieder in ihre Heimatstadt Friedberg zurückkehren konnten. Im Juli 1632 waren die Stadt Friedberg durch Schweden und Augsburger Protestanten erobert und die Männer, derer sie habhaft werden konnten, niedergemetzelt worden. Nach Plünderung und Vertreibung brannte die Stadt eine ganze Woche lang. Niemand wagte sich bis zum Abzug der Schweden im Frühjahr 1635 in die ausgebrannte Stadt, weil es immer wieder die gefürchteten Ausfälle des Feindes von Augsburg aus in das Umland gab.

Dass es ab September 1635 wieder Leben in der Ruinenstadt Friedberg gab, wissen wir von dem Pfarrverweser Martino Gassner, der ab September Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle aufzeichnete. Auffällig ist, dass im Dezember 1635 innerhalb kurzer Zeit drei Geschwister verstarben. Damals grassierte die Pest, und vermutlich sind nicht nur sie Opfer dieser Seuche geworden. Wahrscheinlich erlag auch Martino Gassner bald dieser Krankheit.

Der König erlässt ein "Pestmandat"

Der bayerische Kurfürst Maximilian I. hatte bereits am 19. August 1634 wegen der immer weiter um sich greifenden Seuche das „Pestmandat“ erlassen. Man hatte damals keine Ahnung, dass der Auslöser der Pest ein Bakterium ist. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte der schweizerisch-französische Arzt und Bakteriologe Alexandre Yersin das nach ihm benannte Bakterium Yersinia pestis. Dieses kommt hauptsächlich in Nagetieren vor und kann von deren Flöhen auf den Menschen übertragen werden. Man wusste aber seit jeher schon um die hohe Ansteckungsgefahr von Mensch zu Mensch und vermutete auch, verpestete oder unsaubere Luft würde ansteckend wirken.

Friedberg war vom Sommer 1632 bis zum Abzug der Schweden im Frühjahr 1635 eine menschenleere ausgebrannte Ruinenstadt. Die Zeichnung aus dem Jahr 1878 stammt von Josef Schwimbeck. Bild: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Für den Kurfürsten stand die eigentliche Ursache dieser Krankheit fest: Der Höchste schicke die „Pestilentzische Sucht“, die Teuerung und die in- und ausländische „Kriegsempörung“, weil die Menschen ein sündhaftes Leben führten. So wird im Pestmandat den Untertanen als Erstes vorgehalten, dass sie das furchtbare Übel selbst verursacht hätten. Als tiefgläubiger Katholik befahl der Kurfürst, Reue und Buße zu tun und den Allmächtigen geläuterten Herzens zu bitten, die Not zu wenden.

15 Regeln gegen die Pest

Um der Ansteckungsgefahr zu begegnen, wurden 15 konkrete Anordnungen bzw. Befehle zu den Bereichen Sauberkeit, Isolierung der Erkrankten und Ernährung erlassen. Das Pestmandat vermittelt somit auch den damaligen medizinischen Wissensstand.

Die Pest - "Schwarzer Tod" im Mittelalter, Gefahr bis heute 1 / 8 Zurück Vorwärts Die Infektionserkrankung Pest wird erstmals im 6. Jahrhundert im Mittelmeerraum nachgewiesen.

Der Erreger Yersinia pestis tötet allein in den folgenden 200 Jahren mehr als 25 Millionen Menschen.

Die Krankheit tritt in verschiedenen Formen auf: Die Beulenpest wird durch einen Floh, die Lungenpest wird mit der Atemluft von Mensch zu Mensch übertragen.

Folge der Infektion ist die Pestsepsis mit Verwirrtheit, Fieber, Lethargie, Nierenversagen, Milz- und Lebervergrößerungen.

Zwischen 1347 und 1352 sterben an der als «Schwarzer Tod» bekannten Pandemie in Europa zig Millionen Menschen.

1894 wird das Bakterium entdeckt.

Heutzutage sind bei früher Diagnose die Heilungschancen durch Antibiotika hoch.

Die Weltgesundheitsbehörde WHO zählt jährlich 1000 bis 2000 Pestfälle.

Auf Sauberkeit und Reinlichkeit, auch der Luft, war streng zu achten. Gerade Harn oder andere „Unsauberkeit“ würden durch den üblen „Geschmack“ die Luft vergiften. Sie dürften nicht auf die Straße geschüttet werden. Sie mussten in die fließenden Bäche hinein oder in den Abort. Eben da hinein gehörte auch alles Blut, das bei den Badern, Barbierern oder in andern Häusern vom Aderlassen, als Behandlungsart ausdrücklich empfohlen, herrührte. Leib- oder Bettgewand der Pesttoten durfte in den Bächen nicht gewaschen werden, sondern gehörten gleich verbrannt. Offenbar wurde die Wäsche vielfach weiter benutzt oder durch Händler verkauft. Auf den Straßen gehörte der Mist immer wieder weggeräumt. Tote Hunde, Katzen und Ungeziefer mussten wegen gefährlicher Luftverpestung sofort hinweggetan werden.

Quarantäne - wie heute im Fall von Corona

Des Weiteren durfte die kranke Person einen Monat lang nicht aus ihrer Behausung, ebenso die Personen, die im selben Haushalt lebten. Sie mussten nach dem Tod des Pestopfers noch 14 Tage in der Behausung verharren. Niemand durfte eine infizierte Person, die von außen in die Stadt oder in den Ort wollte, aufnehmen. Selbst dann nicht, wenn es sich um hilfesuchende nahe Angehörige wie Eltern oder Kinder handelte. Wurde jemand bei Zuwiderhandlung erwischt, riskierte er eine öffentliche Schandstrafe, ja sogar die Todesstrafe.

Überhaupt sollten alle Übertretungen des Pestmandats der örtlichen Obrigkeit gemeldet werden. Als Belohnung winkte ein Teil des Strafgeldes, das dem Delinquenten abgeknöpft wurde. Von der örtlichen Obrigkeit extra vereidigte Personen mussten die Pflege und die Beerdigung der Pestkranken übernehmen. Hochzeiten und andere „Ladschaften“ waren verboten.

Weizenbier war verboten

Da, wo die Pest ausgebrochen war, war der Verzehr von Haselnüssen, von unreifem, wurmbefallenen Obst und von Pfifferlingen verboten. Den Gelehrten galten sie als krankheitsfördernd. Das galt auch für Branntwein oder Weizenbier.

Hat man in Friedberg wirklich auf den Verzehr dieser verbotenen Lebensmittel verzichtet? Oder „scherte man sich einen Pfifferling darum“, weil die Not so groß war? Quellen berichten, dass in Augsburg im Hungerwinter 1634/35 trotz Pest nicht einmal vor dem Verzehr von Gras und von Leichen haltgemacht wurde.

Regine Nägele ist Vorsitzende des Friedberger Heimatvereins. In einer kleinen Serie beleuchtet sie, wie die Stadt früher von Seuchen heimgesucht wurde.

