vor 44 Min.

Quietschgelbe Athleten schwimmen um Titel

In Merching startet der Vorverkauf am 28. April.

Von Christina Riedmann-Pooch

Die Zeit des Wartens geht langsam, aber sicher zu Ende: Nach zwei Jahren Trainingspause stürzen sich Merchings tierische Plastikathleten am diesjährigen Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, mithilfe eines Spezialstartgerätes an der Paarbrücke/Bahnhofsstraße wieder in die Fluten der Paar.

Die Rennleitung, die Freien Wähler Merching, sind schon intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt: Die gelben Enten warten durchnummeriert auf ihre neuen Besitzer, Flugblätter und Plakate sind bereits bedruckt. Wie immer dürfen die autorisierten Badeenten, die im Vorverkauf für 2,50 Euro (am Renntag kosten die Enten 3Euro) zusammen mit einem kleinen Besitzerzettel erworben werden können, zweimal starten. Die Trainingsphase vor dem Lauf und die Gestaltung der Ente obliegt wie immer den Besitzern. Ob natürlich gelb, quietschbunt oder mit blinkendem Design: Für alle startet um 13 Uhr der erste Lauf, der zweite Lauf beginnt um 15 Uhr. Auch im diesjährigen 8. Rennen warten auf die Besitzer der Siegerenten tolle Preise: Jugendfahrräder, FCA- Karten, Rundflüge und diverse Gutscheine.

Rund um das Entenrennen veranstalten die Freien Wähler außerdem wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kamelreiten und Tombola. Die Bewirtung zu familienfreundlichen Preisen beginnt bereits ab 11 Uhr. Wer mitmacht, tut sich und anderen Gutes: Wie immer geht der Erlös der Veranstaltung an ein soziales Projekt. Wer das Fest mit einer Kuchenspende unterstützen will, meldet sich bei Monika Scheibenbogen, Telefon 08233/30930.

Entenverkauf Die Badeenten können an den zwei Samstagen vor dem Rennen, beginnend am 28. April, sowie am 5. Mai, vor dem Merchinger Getränkemarkt und der Bäckerei Storch erworben werden. Am Renntag können die Enten direkt vor dem Start und vor Beginn des Rennens am Zieleinlauf erworben werden.

Themen Folgen