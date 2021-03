10:41 Uhr

Quiz: Friedberger Kinder entdecken die Natur im Frühling

Am Montag startet in Friedberg ein QR-Code-Quiz, das durch die Stadt führt. Es soll Kinder für das lange Zuhausebleiben im Corona-Lockdown entschädigen.

Der Lockdown war lang und anstrengend. Nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Jüngsten der Gesellschaft. Ein QR-Code-Quiz zum Thema „Frühblüher“ soll nun mit Rätselfragen das Interesse der Kinder wecken, nach draußen ins Freie zu gehen und die Natur zu entdecken. Darüber werden sie gleichzeitig für ihr Durchhaltevermögen in den letzten Monaten belohnt und lernen, Technik auch außerhalb der eigenen vier Wände für das Lernen einzusetzen.

Ein QR-Code-Quiz hat Christina Jäckle für Friedberger Kinder organisiert. Bild: Christina Jäckle

In den vielen Wochen der Corona-Maßnahmen haben sowohl Eltern als auch Kinder ihr Bestes gegeben und versucht, sich die Zeit zu Hause schön zu machen. Es wurde gespielt, gebastelt und so mancher Spaziergang absolviert. Doch oft mussten auch der Fernseher oder das Tablet herhalten, wenn die Eltern nach dem Homeschooling ihre Videokonferenzen hatten und nicht gestört werden durften. Diese Zeit war für alle Familien schwierig und deshalb sollen sie nun zum Frühlingsbeginn dafür belohnt werden. Ab Montag, 15. März, bis Samstag, 3. April, findet in Friedberg ein QR-Code-Quiz rund um das Thema „Frühblüher“ statt.

Wunschbaum-Initiatorin hat Idee für Quiz

Die Idee hatte die Grundschullehrerin und Wunschbaum-Organisatorin Cristina Jäckle. „Gemeinsam mit meinen Kindern habe ich in der Adventszeit beim QR-Code-Quiz des Stadtjugendrings mitgemacht. Die Art des Quiz war für meinen Sohn sehr motivierend, wenn auch die Fragen seinem Alter nicht ganz entsprachen.“ Da Jäckle das Quiz sehr gut gefiel, gestaltete sie gemeinsam mit einer Kollegin für die Schüler ihrer Schule in Mering ein ähnliches Quiz zu den Weihnachtsbräuchen in verschiedenen Ländern. Nun sollen auch die Friedberger Kinder ein QR-Code-Quiz und den damit verbundenen Spaß bekommen.

Bei einem Quiz in Friedberg geht es um Frühlingsblumen. Bild: Wolfgang Römisch

Passend zur Jahreszeit geht es um das Thema „Frühblüher“. Zunächst können die Kinder sich über acht ausgewählte Blumenarten Informationstexte durchlesen, welche am Zaun des evangelischen Kindergartens „Der gute Hirte“ in der Herrgottsruhstraße 1 1/2 aushängen. So informiert laufen die Kinder anschließend einen Weg durch die Stadt, welcher aus einer mitnehmbaren Karte ersichtlich wird. An den einzelnen Stationen hängen QR-Codes, hinter denen sich je eine Frage verbirgt. Wird die Frage richtig beantwortet, müssen sich die Teilnehmer nur noch den Lösungsbuchstaben merken und kommen so am Ende auf das Lösungswort.

Kinder können bei QR-Code-Quiz in Friedberg Preise gewinnen

Natürlich wartet auf alle jungen Rätselfreunde auch eine kleine Belohnung. An den drei folgenden Samstagen, 20. März, 27. März und 3. April, können sie sich zwischen 10.30 und 12.30 Uhr nach Nennen des Lösungswortes ihren Preis in der Ludwigstraße 28 neben der Bäckerei Schwab abholen. Außerdem können die Kinder an diesen Tagen an einer großen Verlosung teilnehmen. „Ich möchte, dass die Kinder wieder einen Blick für die Natur gewinnen, sorgsam mit ihr umgehen und sich trotz der neuen Medien Zeit nehmen, nach draußen zu gehen. Das Quiz verbindet auf spielerische Weise die Natur und das allgegenwärtige Smartphone.

Der Friedberger Aktiv Ring unterstützt Christina Jäckle

Als Preise gibt es unter anderem Wanderschuhe oder ein Buch zum Thema Spuren und Fährten lesen“, erklärt Jäckle, die vom Aktiv Ring und mehreren Unternehmen unterstützt wird.

