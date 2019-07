10:09 Uhr

Radarkontrolle nach Unfallserie bei Mering

Die Polizei kontrolliert verstärkt die Einhaltung des Tempolimits an der B 2 bei Mering-Süd.

Mit Geschwindigkeitskontrollen reagiert die Polizei auf eine Reihe von Unfällen, die sich an auf der B2 im Bereich der Ausfahrt Mering-Süd ereignet haben.

Innerhalb eines Jahres wurden bei sechs Verkehrsunfällen insgesamt vier Personen verletzt. Um an dieser Einmündung einer weiteren Häufung von Verkehrsunfällen entgegenzuwirken, wird verstärkt die Einhaltung der dort vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 Stundenkilometern überwacht. Bei der jüngsten Kontrolle wurden binnen zwei Stunden 776 Fahrzeugen kontrolliert, die auf der B2 in Fahrtrichtung Steinach unterwegs waren. 26 Fahrzeugführer hielten sich laut Polizei nicht an das Tempolimit. Mit gemessenen 95 Stundenkilometer erwartet den schnellsten von ihnen ein Bußgeld von 120 Euro.

Themen Folgen