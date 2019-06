18.06.2019

Radfahren im Doppelpack

Tandem zu verleihen

Zu zweit unterwegs auf „nur“ zwei Rädern und aus eigener Antriebskraft: Mit einem Tandem ist das möglich. So lassen sich größere und kleinere Distanzen gemeinsam bewältigen und echter Teamgeist erleben. Wer von dieser neuen Erfahrung profitieren möchte, kann vom 21. bis zum 26. Juni kostenlos ein Tandem in Aichach ausleihen. Rund um die Kreisstadt warten auf Freunde des Radsports viele schöne Fahrradtouren. Diese führen zum Beispiel auf Sisis Spuren durch das Wittelsbacher Land. Oder sie bieten wie die Leonharditour Einblicke in das lokale Brauchtum rund um die Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Das Angebot ist Teil der aktuellen „Zeit-zu-zweit“-Kampagne des Bayerisch-Schwaben-Blogs, auf dem viele nützliche und interessante Tipps zu Radausflügen in der Region gesammelt sind. Termine können unter Telefon 08251/9020 reserviert werden. (FA)

