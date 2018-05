vor 30 Min.

Radfahrer verursacht Unfall am B2-Kreisverkehr

Einen folgenschweren Unfall verursachte die Unaufmerksamkeit eines Radfahrers in Kissing. Was die Polizei berichtet.

Ein 57-jähriger Radfahrer missachtete in Kissing am Kreisverkehr der B2 die Vorfahrt und querte die Fahrbahn. Eine 81-Jährige Autofahrerin, die den Kreisverkehr verlassen wollte, bemerkte laut Polizei den Radfahrer zu spät und berührte ihn am Hinterrad, so dass er stürzte. Um Schlimmeres zu vermeiden, versuchte die 81-jährige auszuweichen und fuhr über eine Verkehrsinsel in den Gegenverkehr, wo sie in den Pkw einer 27-Jährigen krachte. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 17000 Euro.

Alle Beteiligten sowie die Beifahrerin der 81-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Friedberg sind die Verletzungen leichterer Art.

