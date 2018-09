vor 32 Min.

Radfahrerin stürzt in Aindling

59-jährige Frau zieht sich leichte Kopfverletzungen zu und wird ins Krankenhaus gebracht. Sie trug keinen Helm.

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Sonntag bei einem Unfall in Aindling Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Die Frau fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Peter-Sengl-Straße in Richtung Marktplatz. Unmittelbar vor der Einmündung zur Straße „Am Erlberg“ wollte sie bei einer Bordsteinabsenkung auf den rechten Gehweg wechseln. Dabei stürzte sie laut Polizei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Die 59-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren. Einen Fahrradhelm hatte sie laut Polizei nicht getragen. (bac)

