vor 50 Min.

Radler flieht in Friedberg nach Unfall

In Friedberg entfernte sich ein Radler am Freitagabend einfach vom Unfallort. (Symbolfoto)

Am Freitagabend flüchtete in Friedberg, an der Kreuzung Augsburger Straße und Afrastraße ein Fahrradfahrer vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Er hatte trotz roter Ampel die Straße gequert. Daraufhin musste ein 73-jähriger Autofahrer stark abbremsen, um denn Radler nicht zu verletzten.. Hinter dem Pkw befand sich ein weiteres Fahrzeug. Der 75-jähriger Pkw-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto des 73-Jährigen auf. Beide Pkw-Lenker forderten den Radler auf, stehen zu bleiben dieser ignorierte dies allerdings fuhr weg. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich so die Polizei in Friedberg auf 4500 Euro.

Bei dem Fahrradfahrer soll es sich laut Zeugen, um eine männliche Person im Alter von etwa 40 bis 45 Jahren, ca. 175 cm groß, dunklere Haut, schwarzes gekräuseltes Haar handeln. Das Fahrrad hatte eine schwarze Aufschrift mit montiertem Fahrradkorb. Hinweise nimmt nimmt die Friedberger Polizeiinspektion unter Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Themen Folgen