vor 26 Min.

Radler nimmt Abkürzung - und stürzt

Ein Fahrradfahrer ist in Friedberg-Derching gestürzt, meldet die Polizei.

Von Ute Krogull

Abkürzungen sind nicht immer der beste Weg. Das musste ein Radfahrer in Friedberg-Derching leidvoll erfahren, wie die Polizei meldet. Am Freitag gegen 18.30 Uhr wollte ein 21-Jähriger Radler eine Abkürzung auf einen Parkplatz nehmen, übersah dabei jedoch die Randsteinbegrenzung. Beim Sturz zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu, die im Krankenhaus Friedberg genäht werden musste.

