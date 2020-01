vor 36 Min.

Radlerin missachtet Vorfahrt und wird bei Unfall in Kissing verletzt

Pkw-Fahrerin kann nicht mehr ausweichen und landet in der Leitplanke.

Eine 84-jähriger Radlerin hat am Samstagmittag in Kissing einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Seniorin auf der Friedberger Straße in nördlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Bürgermeister-Wohlmuth-Straße missachteten sie die Vorfahrt.

Eine Autofahrerin auf der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße versuchte noch auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, es kam zu einem leichten Kontakt mit der Radfahrerin und der Pkw prallte zudem noch in die rechts angrenzende Schutzplanke.

Pkw wird nach Unfall abgeschleppt

Die Radfahrerin kam zu Sturz und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

