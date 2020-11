vor 50 Min.

Radlerin stürzt zwischen Wulfertshausen und Friedberg

Eine Radlerin stürzt zwischen Wulfertshausen und Friedberg. Ihr einjähriger Sohn war im Anhänger.

Eine Radlerin stürzte auf dem Weg zwischen Wulfertshausen und Friedberg. Die 32-Jährige war am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrrad samt Kindertransportanhänger auf dem Radweg entlang der Ortsverbindungsstraße von Wulfertshausen her kommend in Richtung Friedberg unterwegs.

Radlerin kommt leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus

Kurz vor Friedberg geriet sie laut Polizei auf der leicht abschüssigen Strecke aus Unachtsamkeit auf das Bankett. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sich die 32-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde ins Friedberger Krankenhaus gebracht.

Ihr einjähriger Sohn, der in dem Anhänger saß, blieb unverletzt und konnte noch am Unfallort seinem Vater wohlbehalten übergeben werden. (pos)

