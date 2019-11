10:36 Uhr

Radunfall vor Segmüller: Polizei sucht Jungen

Nach einem Fahrradunfall vor dem Möbelhaus Segmüller in Friedberg sucht die Polizei einen Jungen, der in den Vorfall verwickelt war.

Die Polizei Friedberg sucht nach einem Jungen, der in einen Fahrradunfall verwickelt war. Am Montag gegen 16 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Münchner Straße auf Höhe der Firma Segmüller auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in nordwestlicher Richtung. Ein bis dato unbekannter Junge lief laut Polizei vor dem Radfahrer.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der 34-Jährige versuchte ihm auszuweichen und stürzte dabei. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme war der Junge nicht mehr vor Ort und konnte somit keine Angaben zum Unfallhergang machen. Zeugen des Unfalls, bzw. der unbekannte Junge sollen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg, 0821/323-1710 melden. (FA)

