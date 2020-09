Radwegbau Augsburg-Derching: Wird jetzt wieder abgefuggert?

Plus Die Willfährigkeit im Friedberger Rathaus bei der Diskussion um den Radwegbau zwischen Augsburg und Derching erinnert an längt vergangen geglaubte Zeiten.

Es war in den 1990er-Jahren, als man im Landkreis Aichach-Friedberg nach einschlägigen Erfahrungen mit der großen Nachbarstadt Augsburg das Wort „abfuggern“ erfand.

Die politischen Vertreter artikulierten damit eine gewisse ohnmächtige Wut über die Tatsache, dass sie bei Gemeinschaftsprojekten in der Region gerne mitzahlen, aber nur wenig mitreden durften.

„Stadt und Land, Hand in Hand“ – was damals nur eine platte Parole war, hat zum Glück inzwischen an Inhalt gewonnen. Zwischen den Repräsentanten der Landkreise und der Stadt herrscht weitgehend Augenhöhe.

Fachleute schütteln den Kopf über die Kosten der Machbarkeitsstudie

Umso mehr irritiert die Willfährigkeit, mit der im Stadtrat von Friedberg ein interkommunaler Radweg entlang des Autobahnsees nach Derching durchgesetzt werden sollte: 30.000 Euro nur für eine Machbarkeitsstudie, die ein von Augsburg gewünschtes, aus Sicht des Landkreises Aichach-Friedberg aber nachrangiges Vorhaben zum Inhalt hat?

Fachleute schütteln den Kopf angesichts dieser Summe. Zumal ja die ins Auge gefasste Trasse entlang der Straße am Forellenbach aus vielen Gründen problematisch ist und auch eine günstigere Alternative im Raum steht.

Lesen Sie dazu auch: Ein neuer Radweg zwischen Augsburg und Derching

Themen folgen