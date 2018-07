vor 36 Min.

Rätsel um gestohlenes Auto in Kissing

In Kissing ist ein Auto vermutlich gestohlen worden und dann wieder aufgetaucht. Die Polizei versucht die Hintergründe zu ermitteln.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, war die schwarze Mercedes B-Klasse mit Aichacher Kennzeichen in der Ringstraße entwendet worden. Laut der Polizei war das Fahrzeug möglicherweise nicht versperrt.

Anwohner gibt der Polizei wichtigen Hinweis

Ein Anwohner teilte dann in den frühen Sonntagmorgenstunden der Polizeiinspektion Friedberg eine verdächtige Wahrnehmung mit. Bei dem aufgefundenen Fahrzeug handelte es sich um den entwendeten Mercedes. Eine sofortige Fahndung unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers führte zum Auffinden des Autos. Es stand laut der Polizei verlassen am Kissinger Ortsrand.

Die Ermittlungen, insbesondere eine umfängliche Spurensicherung an und in dem Fahrzeug, dauern in dem Fall noch an. (schr-)

