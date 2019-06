14:08 Uhr

Raiba Kissing-Mering bekommt neuen Vorstand

Arnulf Ringler steigt als Nachfolger von Stefan Ludwig in die Leitung des Geldinstituts auf. Dank guter Geschäfte kann in den Ausbau der Personalkapazitäten investiert werden.

Von Brigitte Glas

Im Vorstand der Raiffeisenbank Kissing-Mering gibt es einen Wechsel. Dies wurde auf der diesjährigen Vertreterversammlung bekannt gegeben. Mitte des Jahres steigt Arnulf Ringler in den Vorstand auf. Der 58-jährige Eglinger arbeitet seit 30 Jahren bei der Raiffeisenbank, davon 19 Jahre als Bereichsleiter Firmenkunden. Ringler folgt auf Stefan Ludwig. Der 43-Jährige hat sich für eine unternehmerische Herausforderung in der freien Wirtschaft entschieden.

Vorstandsvorsitzender Peter Burnhauser, Noch-Vorstand Ludwig und Aufsichtsratsvorsitzender Peter Müller legten den Vertretern einen sehr positiven Bericht über das Geschäftsjahr 2018 vor. Ein starkes Kreditneugeschäft habe die Bilanzsumme um 6,6 Prozent auf 916 Millionen Euro steigen lassen. Trotz anhaltender Niedrigzinsphase und bürokratischer Kostenbelastungen sei ein gutes Ergebnis erzielt worden. Müller hob die Erhaltung der Selbstständigkeit als strategisches Ziel hervor. „Die Raiffeisenbank steht gut da. Die Vermögens- und Ertragslage sind in Ordnung, die Risikolage günstig und das Kundengeschäft wächst stetig.“

Kreditgeschäft ist wieder Wachstumstreiber

Wachstumstreiber sei 2018 erneut das Kreditgeschäft gewesen: „Der Bestand der Kundenkredite wuchs um 7,6 Prozent auf 772 Millionen Euro. Motor ist der anhaltende Immobilienboom“, so Burnhauser. Niedrige Kreditzinsen und ein regionaler Nachfrageüberhang halten diesen am Laufen. Ludwig verwies auf den massiven Preisanstieg der letzten Jahre und riet dazu, mit Bedacht in Immobilien zu investieren. Die Risikotragfähigkeit sichere die Bank durch eine Kreditvergabe mit Augenmaß.

„Wir machen nur Geschäfte, die wir verstehen und mit Kunden, die wir kennen“ betonte der Burnhauser. Für die Risikovorsorge seien 1,5 Millionen aufgewendet worden. Den Niedrigzinsen zum Trotz seien die Kundengelder um sieben Prozent gestiegen. Als besonderen Erfolg werteten die Vorstände, dass das betreute Kundenvolumen um 108 Millionen Euro oder 6,4 Prozent auf 1799 Millionen Euro angewachsen sei. Der Zinsüberschuss als Haupterlösquelle sei um 0,5 Millionen Euro auf 17,1 Millionen Euro gesteigert worden.

Zu den Stärken der Raiffeisenbank zähle die günstige Kostenstruktur. Verglichen mit einer durchschnittlichen bayerischen Raiffeisenbank beträgt die jährliche Kostenersparnis drei Millionen Euro. Die Steuerbelastung ist mit 2,7 Millionen Euro gleich geblieben. 1,2 Millionen Euro davon kommen als Gewerbesteuer den Kommunen im Geschäftsgebiet zugute. Für Vereine und Förderprojekte sind 79.000 Euro ausgegeben worden.

Die Kundenbetreuung in der Filiale sei etablierter Standard. Für Stefan Ludwig spielt die Zukunft im Netz und auf Plattformen. Daher investiere die Bank jährlich rund 85.000 Euro in digitale Prozesse. Auf allen Kanälen dieselben Serviceleistungen und Produkte anzubieten sei das Ziel.

Erfolg der Bank hänge an den Mitarbeitern

Der Erfolg der Bank hänge an den Mitarbeitern. Für Arnulf Ringler gilt: „Wenn unsere Mitarbeiter mit Freude bei der Arbeit sind, werden unsere Kunden bestens betreut und die Bank wird gute Ergebnisse erzielen. Daran wollen wir arbeiten.“ Entgegen dem Bankentrend baue die Raiffeisenbank Kissing-Mering derzeit die Personalkapazität etwas auf.

Dass die Raiffeisenbank ihren Kunden als Mitgliedern gehört, sei ein Alleinstellungsmerkmal. Die Genossen stünden für den regionalen Wirtschaftskreislauf. Aus dem Bilanzgewinn fließen den Mitgliedern 188000 Euro zu. Die ist eine Dividende von 3,5 Prozent.

Die turnusmäßig ausscheidenden Aufsichtsräte Peter Müller und Mathias Lindermeir wurden ohne Gegenstimmen wiedergewählt. Auf Vorschlag der Verwaltung wurde Professor Dr. Peter Zerle neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der 47-Jährige ist gelernter Ökonom mit Lehrstuhl für Erneuerbare Energien in Weihenstephan. In seiner Heimatgemeinde Schmiechen ist er im Gemeinderat engagiert.

