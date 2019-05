vor 21 Min.

Rainer Mitsching aus Mering freut sich über 1000 Euro

Der 78-Jährige hat beim Retro-Rätsel unserer Zeitung gewonnen. Die Lösung des Rätsel hat aber zuvor seine Frau gefunden.

Von Philipp Schröders

Mit diesem Gewinn hatte Rainer Mitsching aus Mering nicht gerechnet. „Ich habe mich sehr gefreut. Die Überraschung war groß. Da können sie gerne alle Tage anrufen“, sagt der 78-Jährige mit einem Schmunzeln. Beim Retro-Rätsel unserer Zeitung hat er am Donnerstag 1000 Euro gewonnen.

Allerdings fand er die Lösung nicht selbst, wie er zugibt. Vielmehr erriet seine Frau Ingrid, welcher moderne Gegenstand sich bei dem Retro-Preisrätsel auf ein altes Foto gemogelt hatte. Der 69-Jährigen war schnell klar, dass der Rollator auf dem Bild von 1933 nichts zu suchen hatte. Die Aufnahme zeigte die Großeltern von Felizitas Schindler aus Neusäß mit vier ihrer fünf Kinder bei einem Ausflug in den Augsburger Zoo. Rollatoren wurden jedoch zu dieser Zeit noch nicht eingesetzt.

Den Namen des Mannes angegeben

Bei der Gewinn-Hotline gab Ingrid Mitsching dann nicht ihren Namen, sondern den ihres Mannes an. „Sie wollte mich wohl überraschen“, sagt Rainer Mitsching. Das gelang. Der 78-Jährige sagt, dass er noch nie in seinem Leben etwas gewonnen hat. Seine Frau fülle regelmäßig Rätsel in unserer Tageszeitung aus, sei aber bisher auch noch nicht zum Zug gekommen.

Rainer Mitsching lebt zwar schon seit 1959 in der Marktgemeinde Mering, ist aber eigentlich ein „Anhaltinger“, wie er erklärt. Er stammt ursprünglich aus Dessau, einer Stadt in Sachsen-Anhalt. Mit seiner Frau, einer gebürtigen Bayerin, ist er bereits seit über 50 Jahren verheiratet. Im vergangenen Jahr feierte das Ehepaar Goldene Hochzeit. Kennengelernt haben die beiden sich im Schwimmbad in Unterhaching. Früher waren die Eheleute selbstständig, inzwischen genießen sie ihren Ruhestand.

Eheleute aus Mering reisen gerne

Auf die Frage, was Rainer Mitsching mit dem Gewinn machen will, antwortet er: „Den werde ich meiner Frau übergeben und sie wieder überraschen. Die hat es eher verdient als ich.“ Der 78-Jährige erklärt, dass die beiden gerne zusammen vereisen. „Ich fahre sehr gerne mit dem Segelschiff.“ Dazu mieten sie sich auf einer Jacht mit Mannschaft ein. Beim letzten Mal ging es in die Karibik. Vielleicht lässt sich der Gewinn für einen weiteren Törn einsetzen.

