05.03.2020

Raith & Blaimer kommen nach Schmiechen

Tanja Raith und Andreas Blaimer treten in Schmiechen auf

Das bekannte Duo ist in der Schmiechachhalle zu sehen

Man kennt sie aus dem Fernsehen oder aus bayerischen Radiosendern – das SongwriterehepaarRaith&Blaimer tritt nun als Duo auf.

Spannend und unterhaltsam unternehmen Sängerin Tanja Raith und Andi Blaimer an der Gitarre eine nicht nur musikalische Reise durch drei Jahrzehnte ihres turbulenten Musiker-Ehelebens.

Raith und Blaimer plaudern dabei auch aus ihrem ganz persönlichen Nähkästchen. Dazu greifen die beiden, die alle Songs für „D´Raith-Schwestern“ und „da Blaimer“ schrieben, wieder in ihren reichen Fundus von Liedern aus der eigenen Feder.

Das Duo kommt am Samstag, 4. April, in die Schmiechachhalle in Schmiechen. Beginn ist um 20 Uhr, der Saal ist ab 18 Uhr geöffnet. Es wird bewirtet – eine Essensauswahl und Getränke stehen bereit. Karten und Infos unter 08206/6148.

