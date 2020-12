13:36 Uhr

Randalierer stören Weihnachtsfrieden an der Burgstallkapelle

Die Bürger in Altkissing ärgern sich über Randale und Vandalismus an der Burgstallkapelle. Unter anderem haben Unbekannte den Christbaum abgebrochen und den Hang hinabgeworfen.

Plus Bürger in Altkissing sind wütend über Vandalen, die einen Anschlag auf den Weihnachtsfrieden an der Burgstallkapelle verübt haben.

Von Helmut Rauscher und Ute Krogull

Am Abend vor dem 24. Dezember wurde der mit Kerzen bestückte Lichterbaum an der Westseite der Burgstall-Kapelle in Kissing zerstört. Altkissinger Bürger haben einen Verdacht: Wie sie berichten, treiben sich seit Tagen kleine randalierende Jugendgruppen mit lautem Gejohle am Burgstallhügel herum.

An der Kapelle am Burgstall ist ein Wahrzeichen von Kissing. Bild: Manfred Wolf (Archivbild)

Am 23. Dezember gegen 19.30 Uhr wurde ein Nachbar, der unterhalb des Burgstallhügels wohnt, auf merkwürdige Schatten an der beleuchteten Westfassade der Burgstallkapelle aufmerksam. Plötzlich ging das Licht des beleuchteten Christbaums aus und das Geschrei verstummte. Er und ein weiterer Anwohner stürzten sofort den Hügel hoch, um nach dem Rechten zu sehen. Dort, wo der Christbaum stand, lag nur noch die zerfetzte Baumbeleuchtung herum, und der abgebrochene Stumpf des Baumes lag neben der Bodenhülse. Von den Tätern war nichts mehr zu sehen.

Vandalismus an Burgstallkapelle in Kissing: Polizei sucht die Täter

Auf der Suche nach dem Baum entdeckten die beiden wütenden Bürger schließlich die Tanne auf halber Höhe des Burgstallhügels. Die Vandalen hatten den Christbaum den Hang hinuntergeworfen. Die Polizei Friedberg wurde gerufen und nahm den Vorfall auf. Die sichtlich betroffenen Anlieger suchen jetzt nach Abhilfe, wie solches Unwesen unterbunden werden kann.

Wie die Polizei Friedberg am Sonntag auf Anfrage sagte, wird nach den Tätern gefahndet. Bis jetzt gebe es noch keine Ergebnisse, doch hoffe man auf Erkenntnisse in den kommenden Tagen.

