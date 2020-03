12:15 Uhr

Rauchendes Trafohäuschen sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Aichach-Friedberg rückte aus und verständigte den Energieversorger, der die Reparaturen am Trafohäuschen übernahm.

Die Polizei Friedberg berichtet von einem technischen Defekt, der einen Schmorbrand ausgelöst hatte.

Am Montagvormittag erreichte die Polizei Friedberg die Nachricht, dass das Trafohäuschen in der Lechhauser Straße rauchte. Die daraufhin verständigte Freiwillige Feuerwehr entdeckte einen Schmorbrand in dem Trafohäuschen , der von einem technischen Defekt herrührte. Anschließend wurde der Energieversorger verständigt, der die Absicherung und Reparatur des Trafohäuschens übernahm. (pos)

