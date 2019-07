vor 3 Min.

Raus aus dem Haus

WhatsApp und Snapchat machen immer mehr junge Leute zu Stubenhockern. Das Kinderheim Friedberg hat ein Frische-Luft-Programm dagegen entwickelt. Mit Erfolg

Von Sabine Roth

Die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims Friedberg haben ein neues Programm. Sie bewegen sich draußen an der frischen Luft. Der Auslöser: WhatsApp, Instagram und Snapchat, aber auch Online-Spiele verführen dazu, zum Stubenhocker zu werden. Um dem vorzubeugen und Anreize zu Aktivitäten im Freien zu schaffen, haben sich die Geschäftsführerin des Kinderheims Friedberg Gudrun Keller-Buchheit und Bereichsleiter Jürgen Hammer etwas einfallen lassen. Ihre Idee nennen sie „Raus aus dem Haus“. Sie ist Teil ihrer Medienpädagogik. Das hört sich für Erwachsene gut an, aber nehmen es die Jugendlichen auch an?

Das Konzept ist einfach. Wer sich draußen aktiv bewegt, darf das in eine Karte eintragen. Stolz zeigen die Kinder ihr Zeitkonto her. Es gibt Spalten mit Datum, Art der Bewegung, Zeitdauer und Unterschrift des Erziehers. Als Aktivitäten kommt alles in Frage, was draußen stattfindet. Das kann ein Spaziergang sein, eine Joggingrunde, ein Fußballspiel, eine Schwimmrunde, Ball spielen, eine Fahrradtour und vieles mehr. Auch längere Ausflüge an den Wochenenden zählen dazu.

Insgesamt 24 Kinder der Gruppen haben seit dem Frühling Punkte gesammelt. „In der Regel sind die Unternehmungen mit ihren Erziehern, viele sind ja noch zu jung, um alleine unterwegs zu sein“, erklärt Keller-Buchheit. „Deshalb sammeln auch die Erzieher ihre Zeiten. Wir haben Glück. Denn unser Team zieht mit. Wir sind ein bewegtes Team“, freut sie sich. Die Geschäftsführerin ist davon überzeugt, dass die kleinen Erlebnisse die Kinder nachhaltig prägen.

Chiara, zwölf Jahre, ist jedenfalls begeistert: „Ich war einmal beim Fußballspielen, war joggen, spazieren, beim Fitness und in Jimmy’s Funpark. Bis jetzt macht es mir unglaublich viel Spaß.“ Auch Linus sammelt Punkte. Der Zehnjährige ist viel Rad gefahren, über 20 Stunden geschwommen und ist bei allen Ausflügen dabei. Stolz zeigt er seinen Pass, in dem alles eingetragen wird. Auf über 60 Stunden kommt er inzwischen. Sein Freund hat sogar schon über 130 Stunden gesammelt.

Teamleiter Jürgen Hammel ist mit einigen Kindern für ein Wochenende zum Klettern gefahren. Erzieherin Franziska hat mit sechs Mädchen ab zwölf Jahren ein Beauty-Wochenende in Bad Wörishofen verbracht. „Wir haben in einem modernen Appartement übernachtet. Als Erstes sind wir zum Einkaufen gegangen und haben die Zutaten für unsere Beauty-Masken gekauft, die wir selbst hergestellt haben. Am nächsten Tag waren wir in der Therme“, erzählt Franziska.

Andere Kinder durften auf eine Hüttentour mit zwei Übernachtungen im Allgäu. Auch beim Kuhsee-Triathlon traten 20 Kinder mit einer Staffel an und sammelten so viele Punkte.

Lela, zwölf Jahre, erzählt von ihrer Fahrradtour nach Bamberg im Rahmen einer Radelfreizeit in den Pfingstferien. In mehreren Etappen ging es mit Übernachtungen von Friedberg über Donauwörth, Weißenburg und Nürnberg nach Bamberg. „Die Radtouren sind das Highlight des Jahres. Nächstes Jahr steigen wir in Bamberg ein und radeln bis nach Leipzig.“ Und 2021 geht es dann nach Berlin. „Das schaffen wir. Dafür trainieren wir schon vorher und sammeln so Punkte auf unser Zeitkonto“, freut sich Hammer.

Vieles wird über Spenden finanziert. Davon wurden zwölf neue Fahrräder gekauft, um für die Tour gerüstet zu sein. „Das Konzept kommt super an und schaffte Anreize. Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Keller-Buchheit. „Unsere Kinder bewegen sich viel mehr als sonst.“ Da die besten zehn Punktesammler in den Europapark nach Rust dürfen, strengen sich die Kinder an. „Im Rahmen einer Kinderkonferenz haben sie sich dieses Wunschziel ausgesucht“, sagt Hammer. Insgesamt haben die Kinder schon 57000 Kilometer gesammelt. Und nun sind alle gespannt, wer nach Rust darf …

Themen Folgen