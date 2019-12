vor 16 Min.

Realschüler sammeln für Nigeria

Religionslehrerin und Verbindungslehrerin Sigrid Haberl, Pater Markus Hau, die Schülersprecher Eilyn Frank, Leonhard Ottmann und Elias Kränzle sowie Verbindungslehrer Ralf Hirnich bei der Übergabe der Weihnachtsspende von 500 Euro für das Jugendzentrum in Nigeria.

Alljährlich zur Adventszeit macht sich die SMV der Konradin-Realschule Friedberg auf, um in den Klassen für einen wohltätigen Zweck zu sammeln. Als St. Nikolaus, Knecht Ruprecht und Weihnachtsengel gehen die drei Schülersprecher von Zimmer zu Zimmer und bitten die Mitschüler um eine Spende von je einem Euro. Im Gegenzug werden süße Weihnachtsgaben unter den Schülern verteilt. Der heurige Erlös von 500 Euro wurde Pallottiner-Pater Markus Hau übergeben, der den Betrag zur Finanzierung eines neuen Bildungszentrums der Pallottiner für die Förderung von Jugendlichen in Nigeria verwenden will.

Das Jugendzentrum mit Gruppenräumen und einem Mehrzwecksaal, Küche und Kapelle entsteht nach den Erläuterungen von Pater Hau in Mbaukwu im Süden Nigerias. Es gibt dort bereits eine weiterführende Schule und zwei Hochschulen im Aufbau. Insgesamt sollen an dieser Bildungseinrichtung der Pallottiner über 6000 Jugendliche lernen und miteinander leben. (FA)

Themen folgen