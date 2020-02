vor 36 Min.

Realschule Friedberg: Lego-Drohnen im Klassenzimmer

„Durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung fallen klassische Berufe weg.“Ready 4.0 Future hieß das Motto beim Projekttag an der Friedberger Konradinrealschule. Die Schüler arbeiteten an einem Drohnenmodell aus Lego.

Die Konradin-Realschule bietet einen innovativen Projekttag über Technologie von heute. Die Jugendlichen lernen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird.

Von Philipp Janelt

Lustig sah es aus, wie die Schüler mit den Händen ins Nichts griffen mit diesen seltsamen, futuristisch anmutenden Brillen im Gesicht. Sie stellten sich aber nicht so unbeholfen an, wie es schien. Die Jugendlichen bewegten nämlich virtuelle Bauteile, wie sie für die Gewinnung erneuerbarer Energien oder zum Bau von Drohnen nötig sind, durch den Raum und versuchten sie in passende Position zu bringen.

Anlass war ein Projekttag mit dem Titel „Drohnen“ im Rahmen des Projekts „Ready 4.0 Future Work“ an der Konradin-Realschule. Dabei gewährte Konrektorin Annemarie Jakob den Neuntklässlern spannende Einblicke in den Stand der Forschung. Sie betreut den MINT-Bereich (mathematisch, informatisch, naturwissenschaftlich, und technisch geprägte Fächer) an der Realschule.

Ziel des zwei Jahre dauernden Projekts des Netzwerkes Carbon United, ausgeführt von der bayerischen Abteilung MAI in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, ist es, Heranwachsende im Fachbereich Faserverbund zu qualifizieren und sie mit den Methoden der Arbeitswelt 4.0 vertraut zu machen. Bei Carbon United engagieren sich Unternehmen, wie multinationale Konzerne und Forschungseinrichtungen, die im Feld des faserbasierten Leichtbaus aus Fusionskunststoffen agieren.

„Durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung fallen klassische Berufe weg. Dafür werden zur Zeit ganz neue Aufgabenbereiche erschlossen, und daraus entstehen logischerweise völlig neue Tätigkeiten“, erläuterte Philip Scherer, zuständig für die Bildung beim Carbon Netzwerk. Der Global Player hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft zum Zwecke des Fortschrittes ortsunabhängig zu verknüpfen.

An der Realschule Friedberg wird schon die Unterstufe fit gemacht

Die teilnehmende neunte Klasse war zusammengesetzt aus Schülern des mathematischen und des künstlerischen Zweigs und das Geld für die Entdeckung und Entwicklung technischer Innovation und somit für die Bildung unserer Jugend, kommt vom Freistaat und vom europäischen Sozialfonds. „Schon die Unterstufe soll fit gemacht werden, und deswegen wird da ordentlich gefördert. Wir bekommen regelmäßig positives Feedback von den Eltern, und den Schülern gefällt so etwas auch sehr“, erklärt Schulleiter Anton Oberfrank.

An diesem Vormittag arbeiteten knapp 30 junge Menschen fokussiert und motiviert am Bau von Modellen für Drohnen wie Flugtaxis aus Lego. Ein Flugtaxi soll eine Drohne sein, die nicht nur für den Gütertransport benützt wird, sondern auch als Fortbewegungsmittel. Derzeit versorgt die Bundeswehr mit solchen Drohnen Personen in schwer zugänglichen Gebieten mit Medikamenten und Lebensmitteln. Künftig sollen die unbemannten Flieger auch normale Arbeiten verrichten, beispielsweise die Zustellung von Paketen.

Einen innovativen Projekttag gab es an der Konradin-Realschule in Friedberg. Bild: Mareike König (Archivbild)

Bei der Präsentation der sogenannten Mixed-Reality-Brille durch Irina Ehrlich von der Universität Augsburg kam es dann zu witzigen Szenen. Die MR-Brille ist ein Gadget, also im Prinzip eine Spielerei, das virtuelle Elemente auf die immer noch sichtbar vorhandene Realität legt.

Sie wird bereits in der Chirurgie angewendet. Bei komplexen Eingriffen müssen so die Spezialisten nicht mehr eingeflogen werden, da sie, dank der Brille, dem chirurgischen Team vor Ort zur Seite stehen können. Außerdem trainiert die ESA Astronauten für die Errichtung von Mond-, Raum- und anderen planetaren Einrichtungen mit Mixed-Reality-Brillen.

Warum all das? Jakob und Scherer definierten als Ziel der Veranstaltung, den Schülern die Chance zu geben, modernste Technologie zu testen und dadurch fit für die Anforderungen der Welt von morgen zu werden.

Die Realschule Friedberg hat auch eine Imkerei

Zum Schluss führte Scherer dann vor, wie ein 3-D-Drucker die sogenannten Voxels, das sind Pixels mit Ausdehnung in die dritte Dimension, zusammensetzt und auf diese Weise eine computergestützte Konstruktion (CAD) spielend leicht zum greifbaren Gegenstand macht. Es wurde natürlich eine Drohne gedruckt. Und das in einem einzigen Prozess. Scherer war sehr bemüht, die Schüler über das schier unbegrenzte Nutzungspotenzial der Technik aufzuklären. Zu guter Letzt überreichte der scheidende Rektor Oberfrank ein Glas Honig aus der schuleigenen Imkerei an die beiden auswärtigen Lehrkräfte.

Lesen Sie auch: Friedberger Schüler räumt beim Bundesumweltpreis ab

Themen folgen