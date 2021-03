09:31 Uhr

Reanimationsversuche scheitern: 73-Jähriger stirbt während Autofahrt

Ein Autofahrer kommt zwischen Ried und Hörmannsberg von der Staatsstraße ab. Ein Zeuge beobachtet, dass er gesundheitliche Probleme bekommt und zusammensackt.

Auf der Staatsstraße 2052 zwischen Ried und Hörmannsberg bekam am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 73-Jähriger VW-Passat-Fahrer gesundheitliche Probleme. Die Polizei meldet, dass ein Zeuge dies beobachtete und auch sah, dass der Fahrer in sich zusammen sackte. Der Fahrer kam daraufhin mit seinem Wagen in Höhe des Gewerbegebietes nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 30 Meter weiter in eine Buschgruppe.

Sperrung auf der Staatsstraße 2052 bei Ried

Noch vor Ort wurde eine Reanimation eingeleitet, diese blieb aber erfolglos. Die Polizei teilt mit, dass der Autofahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an den während der Fahrt aufgetretenen Problemen verstarb. Ein Rettungshubschrauber flog auch zur Unfallstelle. Die Staatsstraße 2052 wurde im Bereich des Unfalls für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Es wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. (AZ)

