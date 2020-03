05:15 Uhr

Reggae in Wulf muss wegen Corona abgesagt werden

Das Reggae-Festival in Wulfertshausen muss entfallen.

Das Festival "Reggae in Wulf" 2020 wird abgesagt. Das Risiko ist den Veranstaltern zu groß. Wie geht es mit der Veranstaltung in Friedberg-Wulfertshausen weiter?

Von Ute Krogull

Es war eine schwere Entscheidung für das Führungsteam von Wulf United: Es hat sich entschlossen, Reggae in Wulf abzusagen. Zu dem Festival wurden Ende Juli mehrere Tausend Besucher aus ganz Deutschland und internationale Gäste erwartet. Markus Friedrich, Geschäftsführer von Wulf United erläuterte unserer Redaktion am Freitag die Hintergründe.

„Nach genauer Betrachtung der aktuellen Situation, der rechtlichen und gesundheitlichen Risiken und der unsicheren Prognosen war die Entscheidung für uns hart – aber alternativlos.“ In diesen Tagen hätten Vertragsunterschriften und Vorauszahlungen angestanden; es wäre um mehrere Zehntausend Euro gegangen. Hier eine Entscheidung hinauszuzögern, sei nicht möglich gewesen.

Die Gesellschaft Wulf United hätte bei einer Absage ihr gesamtes, in den vergangenen Jahren mühsam erwirtschaftetes Geld verloren. Damit wäre der Fortbestand von Reggae in Wulf, das dieses Jahr zum 19. Mal in Folge über die Bühne gehen sollte, gefährdet gewesen. Auch den 350 Helfern wollte man nicht zumuten, dass ihre Arbeit umsonst ist.

50 Bilder Reggae wird in Wulfertshausen zum Lebensgefühl Bild: Oliver Wolff

Da der Verlauf der weltweiten Corona-Krise nicht absehbar ist, wolle man auf keinen Fall Gäste einem Ansteckungsrisiko aussetzen. Einige Hundert Tickets sind schon verkauft; diese werden rückabgewickelt. Ein weiteres Problem sind die Musiker, die aus Jamaika oder den USA anreisen würden. Beide Länder haben einen Einreisestopp für Deutsche verhängt.

Ausblick auf Reggae in Wulf 2021

„In so einer Situation wird kein Jamaikaner oder Amerikaner nach Deutschland kommen“, sagt Friedrich. Reggae-Fans sind meist positive Menschen, und so widmet sich Wulf United bereits dem Festival im kommenden Jahr. Es soll vom 30. Juli bis 1. August 2021 stattfinden.

