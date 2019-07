Regiobahn gerät aus der Spur

Die Gesellschaft setzt ihre Erfolgsgeschichte leichtfertig aufs Spiel.

Es ist eine Unverfrorenheit, was sich die Bayerische Regiobahn (BRB) auf der Paartallinie leistet: Zugausfälle, schlechte Kommunikation, Pannen beim Schienenersatzverkehr. All das kommt zudem nur scheibchenweise und auf beharrliches Bohren des Augsburger Verkehrsverbunds und des ÖPNV-Beauftragten der Stadt Friedberg heraus. Jüngster Tiefpunkt: Der 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg kann voraussichtlich erst zum Ende der Sommerferien wiederhergestellt werden. Auch das räumte die Regiobahn gestern Morgen erst auf drängende Nachfragen ein.

Dabei hatte das Wittelsbacher Land mit der BRB bisher doch gute Erfahrungen gemacht. Die kurze Taktung hat die Paartalbahn zu einem attraktiven und gut frequentierten Verkehrsmittel gemacht. Die Züge sind modern und komfortabel, Fahrgastzahlen sind in den vergangenen zehn Jahren um rund 30 Prozent gestiegen.

Es zeugt von gravierenden Managementproblemen bei der Tochter des französischen Transdev-Konzern, dass diese Erfolgsgeschichte so leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Die BRB muss rasch wieder in die Spur kommen – in ihrem Interesse und im Interesse der Region.

Lesen Sie dazu den Bericht Regiobahn muss Notfahrplan noch mal verlängern

Themen Folgen