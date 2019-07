15:56 Uhr

Regiobahn muss Notfahrplan noch mal verlängern

15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg kommt wohl erst zum Ende der Sommerferien wieder. Und auch sonst klappt einiges nicht.

Von Thomas Goßner

Die Fahrgäste auf der Paartalbahn müssen auf längere Zeit mit einem ausgedünnten Angebot leben. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung der Bayerischen Regiobahn (BRB) kann Ende Juli wohl nur der 30-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Aichach wieder hergestellt werden. Der 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg ist weiterhin nicht möglich. „Der komplette Betrieb kann vermutlich erst zum Ende der Sommerferien wieder aufgenommen werden“, heißt es in einer E-Mail der BRB an den Augsburger Verkehrsverbund, die unserer Zeitung vorliegt.

Nur eine Fahrt pro Stunde zwischen Aichach und Augsburg

Wegen des Personalmangels kann die BRB derzeit das vertraglich vereinbarte Fahrplanangebot nicht einhalten. So gibt es nur eine Fahrt pro Stunde auf der Paartalbahn, zusätzlich wurde zwischen der Straßenbahnlinie 6 in Friedberg-West und Aichach ein Schienenersatzverkehr eingerichtet und damit ein Halbstundentakt hergestellt.

Die Vereinbarung, dass diese Busse auch den Friedberger Volksfestplatz ansteuern sollten, wurde nach Angaben des städtischen ÖPNV-Beauftragten Manfred Schnell mehrfach nicht eingehalten. Offenbar handelte es sich um ein Kommunikationsproblem: Die BRB hatte die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) mit dem Schienenersatzverkehr beauftragt, die wiederum Subunternehmer für die Linie einsetzte.

In Friedberg funktionieren die Anschlüsse nicht

Durch den Stundentakt auf der Paartalbahn funktionieren nach Angaben des ÖPNV-Beauftragten Schnell außerdem vielfach die Anschlüsse am Friedberger Bahnhof nicht mehr. Weil die AVV-Busse nicht nur zur vollen Stunde und auch nicht immer pünktlich eintreffen, entstehen lange Wartezeiten beim Umsteigen auf den Zug.

Weder der Landkreis Aichach-Friedberg noch der AVV sind Vertragspartner der Regiobahn und können somit direkten Einfluss nehmen. Der Schienenverkehr wird von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft vergeben, bei deren Regionalkonferenz in Marktoberdorf die Probleme am Mittwoch zur Sprache kamen.

Landrat schreibt an den Verkehrsminister

Landrat Klaus Metzger hat sich zudem an den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart gewandt und kurzfristige Nachbesserungen eingefordert. Metzger kritisierte in seinem Schreiben auch die Informationspolitik: Weder beim AVV noch bei der BRB gibt es bislang Online-Auskünfte über die Zugausfälle. Erst vom Freitag an soll dies möglich sein.

Die Zustände auf der Paartalbahn kommentiert Thomas Goßner Regiobahn gerät aus der Spur

Lesen Sie dazu auch den Bericht Regiobahn in der Kritik: "Die BRB kriegt nicht hin, was vorher Standard war"

Themen Folgen