vor 21 Min.

Regionalbahn stößt mit Linienbus zusammen: Zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Linienbus in Mering sind am frühen Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

In Mering (Kreis Aichach-Friedberg) ist am Morgen eine Regionalbahn mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 05:50 Uhr an der Münchner Straße. Nach bisherigen Stand wurden zwei Menschen verletzt: der Busfahrer und der Zugführer.

In der Bahn sollen etwa 20 Fahrgäste gewesen sein, die ohne größere Verletzungen davon kamen. Im Bus saß mit Ausnahme des Fahrers niemand. Der Bus stand am frühen Montagmorgen auf den Gleisen als sich die Schranken des Übergangs schlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum er dort angehalten hatte, war zunächst unklar. (AZ, mit dpa)

Themen folgen