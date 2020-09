Regionale Produkte: Die Verbraucher haben es in der Hand

Plus In Schmiechen wird deutlich, was hinter regionalen Bio-Produkten steckt. Der Verbraucher hat es in der Hand, ob sie auf den Tellern landen.

Rückbesinnung auf Gutes aus der Region hat gerade seit den Corona-Beschränkungen mehr und mehr an Wert gewonnen. Regionale Produkte und ihre Herstellung sind im Trend. Und genau hier setzen Öko-Modellregionen an: regionale Produkte und die heimische Landwirtschaft in den Fokus rücken, den Verbraucher für nachhaltigen Einkauf sensibilisieren sowie den Absatz der Produkte fördern. Frei nach dem Motto „Bio und regional ist optimal“.

Bei uns im Wittelsbacher Land sorgt die Öko-Modellregion Paartal dafür, regionale Wertschöpfungsketten zwischen Erzeugern, Verarbeitern, Vermarktern und Konsumenten auszubauen und zu etablieren.

Bio-Erlebnistag wie in Schmiechen soll Verbraucher mit ins Boot holen

Erlebnistage wie der in Schmiechen auf dem Hof der Bio-Erlebnisbauern Sieglinde und Alfons Sedlmair sollen den Verbraucher mit ins Boot holen, so möchte es das bayerische Landwirtschaftsministerium. Denn der Verbraucher hat es letztendlich mit seinem Einkaufsverhalten in der Hand, ob die heimischen Erzeugnisse auf den Tellern landen.

Und wer einmal erlebt hat, mit wie viel Liebe und Leidenschaft die Biobauern ihre Landwirtschaft betreiben, denkt vielleicht eher über den berühmten Satz nach: Du bist, was du isst.

