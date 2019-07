11:00 Uhr

Reifen an Lkw-Anhänger bei Friedberg geplatzt

Nach einem geplatzten Reifen an einem Lkw-Anhänger bei Friedberg ist noch nicht klar, wie stark die Fahrbahn dort in Mitleidenschaft gezogen wurde.

An einem Lkw-Anhänger ist auf der AIC25 ein Reifen geplatzt. Der 56-jährige Fahrer fuhr die Kreisstraße AIC 25 von Derching kommend Richtung Friedberg. Auf Höhe des Business-Parks am Friedberger See platzte ein Reifen des am Lkw mitgeführten Anhängers. Die Reifenteile verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn bis zur Kreuzung Friedberger Straße.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei räumten die Reifenteile von der Fahrbahn, um Gefahren für die anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Die blanke Felge des Anhängers hinterließ Kratzspuren in der Fahrbahndecke. Der an der Fahrbahn entstandene Sachschaden muss noch geschätzt werden. Der Anhänger wurde am Chippenham-Ring bis zur Reparatur verkehrssicher abgestellt. (tril)

