Reifen an fremdem Auto in Kissing über Nacht beschädigt

Ein Unbekannter hat den linken Vorderreifen eines Autos in Kissing eingestochen.

Jemand hat den linken Vorderreifen eines Toyota in Kissing eingestochen. Ein 36-Jähriger bemerkte den Schaden am Morgen bei der Fahrt.

Ein Unbekannter hat in Kissing den Reifen eines Autos beschädigt. Es handelt sich um Toyota, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mohnstraße geparkt war.

Fahrer in Kissing stellt morgens Schaden an Reifen fest

Der 36-Jährige Fahrzeugführer fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Wagen los und bemerkte, dass der vordere linke Reifen des Fahrzeugs Luft verlor. Er steuerte eine Tankstelle an und wollte den Reifen mit Luft befüllen. Dabei stellte er einen Einstich in der Reifenflanke fest. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

