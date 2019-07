vor 20 Min.

Reifen zerstochen, Scheiben zerschlagen und Lack zerkratzt

Zwei mutwillige Sachbeschädigungen an Pkw meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen.

Am Dienstag gegen 3.10 Uhr nachts wurde eine Anwohnerin in der Asternstraße in Kissing durch den Lärm aufmerksam. Ein noch unbekannter Täter hatte an drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen und Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3000 Euro geschätzt. Trotz der von der Friedberger Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter unerkannt entkommen. Gesucht wird außerdem ein Unbekannter, der am Dienstag, zwischen 14 und 17 Uhr den Lack eines in Unterbergen abgestellten grauen BMW zerkratzt hat. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

