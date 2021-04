vor 19 Min.

Reifenstecher in Mering am Werk

Ein Unbekannter richtete in der Nacht zum Mittwoch in Mering hohen Sachschaden an. Er zerstach die Reifen an zwei Fahrzeugen.

Ein noch unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mutwillig an zwei in der Tratteilstraße abgestellten Pkw die Reifen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf zusammen ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

