Reinhard Gürtner wird der neue Bürgermeister in Kissing

Reinhard Gürtner von der CSU hat die meisten Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in Kissing geholt. Er folgt auf Manfred Wolf.

Von Philipp Schröders

Am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus. Bei der Bürgermeisterwahl in Kissing hat Reinhard Gürtner von der CSU die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen für sich verbucht. Nach dem vorläufigen Ergebnis setzte er sich mit 53,4 Prozent durch. Auf dem zweiten Platz landete Ronald Kraus von der SPD mit 25,4 Prozent und auf dem dritten Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen mit 21,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,6 Prozent.

Reinhard Gürtner will die Digitalisierung Kissings vorantreiben

Der 51-jährige Gürtner kam als Berufssoldat und für die Deutsche Post viel herum, bevor er in Kissing Wurzeln schlug. Seit 16 Jahren lebt der gebürtige Beilngrieser nun mit seiner Familie in der Gemeinde, er sitzt seit elf Jahren für die CSU im Gemeinderat und seit fünf Jahren im Kreistag. Wichtige Themen sind für ihn ein Baulandmodell für Einheimische, sozialer Wohnungsbau, die innerörtliche Hochwasserfreilegung an der Paar und der Bau der Kissinger Ortsumgehung, ein Teil der Osttangente. Zudem hat er im Wahlkampf versprochen, die Digitalisierung in der Gemeinde vorantreiben.

Bürgermeister Wolf musste sich früher zurückziehen

Zur vorgezogenen Wahl in Kissing kam es, weil sich der langjährige Bürgermeister Manfred Wolf aus gesundheitlichen Gründen früher als geplant zurückziehen musste. Eigentlich wollte er seine Arbeit im Frühling 2020 beenden. Doch dann sah er sich gezwungen, bereits im Januar diesen Jahres in den Ruhestand zu gehen. Nach 23 Jahren steht nun der Wechsel im Rathaus an.

