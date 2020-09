vor 16 Min.

Reise-Blog: Zwei Friedberger geben Ausflugstipps

Am Wörthsee (Landkreis Starnberg) eine Gondel besteigen wie in Venedig – dies ist nur ein Tipp unter vielen vom Blog Reise-Rosinen.

Plus Der Blog "Reise-Rosinen" von Karin und Oliver Jamitzky verrät die besten Ausflugstipps in und um das Wittelsbacher Land. Was hinter dem Herzensprojekt steckt.

Von Christine Hornischer

Heimat – das ist für Karin und Oliver Jamitzky mehr als nur ein Wort. Heimat ist für das Paar ein Gefühl. „Heimat, das ist für uns unser schönes Bayern. Hier gehen wir gerne auf kulinarische Entdeckungsreise“, sagen die beiden unisono. So entstand auch die Idee, einen Reise-Blog, die sogenannten Reise-Rosinen ins Leben zu rufen. Jeder Blogeintrag enthält eine sogenannte Rosine, die den Leser bei jedem Tipp auf etwas ganz Besonderes hinweisen soll. Qualität statt Quantität lautet hier die Devise.

Als Netzwerker und Reiseprofi organisierte der gelernte Reiseverkehrskaufmann und studierte Diplom Betriebswirt mit Schwerpunkt auf Tourismus seit 1993 bis März 2020 bei einer Münchner Eventagentur Incentives und Events für Firmen. Da er gerne fotografiert und berät, ist der Blog für ihn ein Hobby und Vergnügen. „Reisen zu planen und unterwegs zu sein war schon immer meine Leidenschaft“, schwärmt der Friedberger.

Seine Frau Karin teilt seine Leidenschaft. Sie schreibt die Texte und hat eine weitere Leidenschaft: Kochen. Sucht man über die Reise-Rosinen ein gutes Restaurant oder Gasthof, so kann man sich dank der detailverliebten Beobachtungen der Feinschmeckerin schon vor dem Laptop vorstellen, wie einem das Wasser im Munde zusammenläuft. „Und ich esse für mein Leben gern“, bekennt Oliver Jamitzky. Auch Sohn David ist bereits infiziert. Der 21-Jährige, der Sportjournalismus studiert, arbeitet gemeinsam mit seiner südafrikanischen Freundin Savanna bei den Reise-Rosinen mit. „Ein echtes Familienunternehmen also“, freut sich Karin Jamitzky. Auch, wenn es viel Arbeit ist, sagt sie überzeugt: „Die Reise-Rosinen sind einfach unser Herzensprojekt.“ Und ihr Mann ergänzt: „Unser Lohn ist das gute Feedback unserer Besucher.“

Reise-Blog: Es gibt auch kulinarische Tipps

In der neuen Rubrik „Land-isst-gut“ finden sich ausgewählte Restaurants in Friedberg und Umgebung. Hier darf natürlich der Goldene Stern in Rohrbach nicht fehlen. „Mit viel Leidenschaft, Herzblut und Erfahrung kocht der sympathische Besitzer Stefan Fuß und sein Team für die Gäste im Goldenen Stern. Weit über die Dorfgrenzen hinaus ist sein stilvoll renoviertes Gasthaus mit schönem Biergarten bekannt...“, liest man da auf den Seiten der Reise-Rosinen. Die „berühmte“ Rosine birgt eine Neuigkeit: Stefan Fuß hat nämlich eine Vinothek aufgemacht.

„So gern wir das bunte Treiben und den Trubel in der Stadt mögen, so schön finden wir es, einen Abstecher ins Grüne zu machen und uns die frischen und regionalen Schmankerl sowie all die anderen Köstlichkeiten so richtig schmecken zu lassen“, sagen die Jamitzkys überzeugt.

Und lassen bei einem weiteren Vorschlag das Wasser im Munde zusammenlaufen: Das am Waldrand in Friedberg gelegene Schillers hat es ihnen angetan. Traditionsreiche Heimatküche mit besten Zutaten werde hier angeboten und mit einem aufmerksamen und herzlichen Service an den Tisch gebracht, heißt es in ihrem Blog. Und weiter: In den Sommermonaten kann man leckere Schmankerl im schönen Biergarten genießen.

Newsletter für Ausflugstipps im Wittelsbacher Land

Unter der Rubrik „Ab ins Blaue“ locken unter anderem Aktivitäten für einen Wochenendausflug. „Ist man einmal unterwegs, fängt das Feriengefühl schon an. Kleine Ausflüge sind das große Glück, das man jedes Mal aufs Neue fühlt, wenn man es endlich mal wieder geschafft hat, die Stadtgrenzen und nicht nur das Sofa zu verlassen“, so die beiden in ihrem Blog.

Karin und Oliver Jamitzky betreiben den Blog Reise-Rosinen. Bild: Marc Reimann

Ob am Ammersee Elektroboot fahren oder am Wörthsee eine Gondel besteigen wie in Venedig – unsere Heimat macht´s möglich. Da komme wirklich Venedig Flair auf, wenn man sich vom traditionell im weiß-blauen Ringel-shirt und Strohhut, gekleideten Gondoliere Maximilan Koch über den türkisblauen Wörthsee schippern lässt, textet Karin Jamitzky. „Mit viel Gefühl steuert er seine elf Meter lange, schwarz lackierte, original venezianische Gondel über den See. Nur singen tut er nicht. Auf Wunsch kann man natürlich italienische Musik hören. Schön ist aber auch, einfach nur die Stille zu genießen und dem leichten Plätschern des Wassers zuzuhören. It’s time for romance …“ Als Rosine wird eine romantische Nachtfahrt unterm Sternenhimmel hervorgehoben.

Ein Blick in den Blog „Reise-Rosinen“ lohnt sich also – ob man „nur“ im nächsten Ort essen will oder einen Wochenendausflug plant. „Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, sagt Oliver Jamitzky. „Jeder einzelne Ort bietet so viel und ein paar versteckte Geheimtipps selbst zu entdecken macht ja auch großen Spaß. So sollen unsere subjektiven Tipps und Lieblingsplätze – also unsere ’Reise-Rosinen‘ – als Inspiration dienen und Euch zum Besuch und Nachreisen animieren.“

Bei den Reise-Rosinen kann man auch den Newsletter abonnieren, der gute Geheimtipps verspricht. Übrigens kann man hier in allen Restaurants, die Partner von Open Table sind, sofort vom Blog aus reservieren.

