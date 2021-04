Reitunfall: 55-Jährige stürzt vom Pferd und verletzt sich schwer

In einer Reithalle in Holzburg stürzt eine 55-jährige Reiterin ohne Fremdeinwirkung. Beim Sturz verletzt sich die Frau schwer und muss ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Reitunfall kam es am Mittwoch in einer Reithalle in Holzburg (Gemeinde Ried). Gegen 12:20 Uhr stürzte eine 55-jährige Reiterin laut Polizei ohne Fremdbeteiligung und verletzte sich dabei schwer.

Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. (AZ)