Rettungswagen bei der Meringer Kinderfreizeit

Die Sommerpause der kommunalen Kitas überbrückt das BRK bereits zum elften Mal mit einem abwechslungsreichen Programm.

Ein Rettungswagen im Kindergarten? Normalerweise kein gutes Zeichen, in diesem Fall jedoch schon, denn die ehrenamtlichen Helfer der Bereitschaft Mering waren zu Besuch in der BRK-Kinderfreizeit und zeigte den Kindern, was ein Rettungsfahrzeug zu bieten hat.

Ferienbetreuung diesmal bei den Farbklecksen

Vom 12. bis 30. August wurden Kinder von drei bis sechs Jahren im Meringer Kindergarten „Haus der kleinen Freunde - Farbkleckse“ in der Tratteilstraße von einem pädagogisch ausgebildeten BRK-Team betreut und erleben drei Wochen voller Spiel, Spaß und Spannung. Die Kinderfreizeit, die vom BRK Kreisverband Aichach-Friedberg bereits zum elften Mal organisiert wird, erleichtert Eltern von Montag bis Freitag die Betreuung ihrer Sprösslinge in den Sommerferien.

Mering war mit Kinderfreizeit ein Vorreiter im Landkreis

Unterschiedliche Wochenthemen wie zum Beispiel „Meine fünf Sinne“ oder „Inseln und Meere“ geben dabei den Rahmen, verschiedene abwechslungsreiche BRK-Aktionen runden das Angebot bestens ab.

Als Mering diese Form der Sommerbetreuung im Jahr 2009 erstmals auf die Beine stellte, war es ein echtes Pilotprojekt. Als damals erste Kommune rief die Marktgemeinde dieses Angebot damals noch unter dem Begriff Ferienkindergarten ins Leben. Die Eltern nahmen das Angebot von Anfang an gerne auf. Seitdem ist die Nachfrage in der wachsenden Kommune ungebrochen.

