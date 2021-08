Autofahrer baut in Ried Unfall und verschwindet

Zurück blieben nur beschädigte Autoteile und herausgerissene Leitpfosten. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 20.15 Uhr in Ried an der Ecke Kappelstraße/Staatsstraße 2052 ereignete. Zeugen hatten Unfallgeräusche wahrgenommen, an der Unfallstelle jedoch nur noch Fahrzeugteile des beschädigten Autos sowie herausgerissene Leitpfosten feststellen können. Die Feuerwehr Zillenberg wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Um Hinweise bittet die Polizei Friedberg unter Telefon 08212/323-1710. (AZ)