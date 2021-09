Ried, Baindlkirch

Baindlkirch geht weitere Schritte bei der Dorferneuerung

Plus Die Vorbereitungsplanung zur Dorferneuerung in Baindlkirch ist fertiggestellt. Bereits im nächsten Jahr will Bürgermeister Gerstlacher die erste Schlüsselmaßnahme umsetzen.

Von Christine Hornischer

Die rund 30 Anwesenden blicken immer wieder auf die zahlreichen bebilderten Vorschlagstafeln und diskutieren fleißig miteinander. Besonders ein Satz sticht ihnen ins Auge: Baindlkirch ist engagiert, verwurzelt und miteinander. So klingt die Profilierung Baindlkirchs, die ein Arbeitskreis zur Vorbereitungsplanung zur Dorferneuerung erarbeitet hat. Die Ortsmitte in Baindlkirch soll erneuert werden. Aufgrund der Größe von Baindlkirch und der vielen unterschiedlichen förderungsfähigen Handlungsfelder hatten sich Bürgermeister und Gemeinderat auf eine sogenannte "umfassende Dorferneuerung" geeinigt.

