Endlich wieder Theater: Baoandlkircher Brettlbühne probt Esoterik-Komödie

Plus Die Mimen der Boandlkircher Brettlbühne proben nach einer langen Corona-Pause wieder. Im März wollen sie eine Komödie aufführen - und hoffen noch auf Mitspieler.

Endlich, nach eineinhalb Jahren Pause, proben sie wieder, die Mimen der Boandlkircher Brettlbühne. "Im März 2022 feiern wir endlich Premiere", freut sich Julia Wörle, die in der Komödie "Der verlorene Neffe" von Sabine Kaltenbrunner die Cosma Shiva Gruber spielt. Erste Vorbestellungen lagen im Frühjahr 2020 bereits vor, aber dann machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. "Ich hatte damals echt Tränen in den Augen", bekennt Diana Micko-Traub, einer der beiden Spielleiterinnen der Brettlbühne. Und nicht nur die Schauspieler freuen sich.