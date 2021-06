Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rettungshubschrauber bringt den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus.

Am Samstag ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße AIC14 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr von Baindlkirch in Richtung Ried. In einer Rechtskurve kam er laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Er wurde durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (AZ)